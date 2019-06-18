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台郡股東會通過配息5元 鄭明智續任董座加速5G布局

2019-06-18 12:01經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台郡（6269）今日在高雄廠舉辦股東會由董事長鄭明智主持，會中熱烈掌聲通過配發現金股利5元。今日股東會並進行董事改選，選任董事席次11席，成立審計委員會，並將獨立董事席次提高至3席。股東會後隨即召開董事會，董事一致推舉由鄭明智續任董事長。

鄭明智首先於營業成果報告中說明，台郡民國107年度營收為268億，在動盪不安的國際局勢中，續創歷史新高，仍較前一年度成長了3.9%。去年稅後淨利為26.4億元，每股稅後純益8.55元。

鄭明智特別強調，「台郡將加速5G的佈局」，今年在中美貿易及國際局勢動盪不安中，台郡憑藉已提前跨入5G新技術的優勢，要加速5G新產能的佈局，台郡將能在未來5G智能通訊產業中領先勝出。同時，今年第二季已在高雄廠區及大陸昆山廠區兩地動工，投資百億興建新廠及倍增產能。台郡5G佈局將策略結盟國際品牌及晶片大廠，從天線設計、模擬、製造，到模組測試，提供客戶一元化完整的服務，這將是台郡領先業界的競爭優勢。

展望未來，鄭明智強調，「台郡今年下半年即將進入旺季，我們將能按計劃持續擴大新天線產品的市佔率。在今年動盪不安的國際局勢中，台郡今年的營運預估將與去年能持平。」

台郡今天召開股東大會。記者尹慧中攝影
台郡今天召開股東大會。記者尹慧中攝影
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台郡股東會5G
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