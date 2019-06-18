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買盤敲進 MOSFET族群強彈

2019-06-18 10:54經濟日報 記者黃力╱即時報導

加權指數回測月線後，今（18）日再度嘗試站回五日均線，盤面上，以大中（6435）、尼克森等MOSFET概念股為市場矚目族群。

在市場消息多空紛擾之際，買盤縮手，未能有效拉抬權值股，台股呈震盪態勢，題材股表現機會多；當中，MOSFET產業鏈的晶片設計廠尼克森、大中、杰力、茂達、富鼎等，晶圓代工廠台積電、茂矽、世界等，矽磊晶片廠漢磊等股價漲勢整齊。

尼克森、大中、富鼎早盤即漲逾4%，在低檔區拉出長紅；漢磊連續兩日跳空開高，漲逾3%，今成交量突破萬張，股價領先大盤碰觸上方季線，有望攻克，為近期盤面焦點股；其他如杰力、茂達、茂矽也多有表現，皆較大盤強勢。

法人表示，就發展來看，近年來由於MOSFET元件的效能逐漸提升，除使用在微處理器、微控制器等數位訊號處理的零件上，也可應用在類比訊號處理的積體電路。產業方面，英特爾（Intel）10奈米製程的中央處理器（CPU）於6月出貨至OEM/ODM廠，為零組件之一的MOSFET有望受惠，為營運契機。

而就股價而言，法人進一步說明，近期比特幣價格走揚，帶動股價跌深的主機板、功率半導體元件股出現回升的走勢；在市場氣氛目前處觀望的情況下，資金進駐的標的皆能創造能見度，不過，MOSFET概念股股價多位處低基期，技術面上檔存有壓力，可視為跌深反彈，操作上以短線為之，不輕易追進。

尼克晶圓代工廠漢磊
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