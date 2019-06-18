施振榮支持 成立市場趨勢顧問公司

2019-06-18 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁（2353）創辦人施振榮表示，2012年，智榮基金會成立龍吟華人市場研發論壇中心（簡稱龍吟研論），近期共同支持龍吟研論成員成立「奧沃市場趨勢顧問公司」，帶著既有的研究能量，提供商業落地的需求應用研究與顧問服務。

龍吟華人市場研發論壇中心為促成台灣企業能夠掌握消費者需求，進一步思考創新佈局而生。希望藉由「由右引左」的新思維，深入了解消費者心聲，並建構台灣未來需要的新核心能力而努力。

從偵測趨勢到促進企業與消費者協同創新、企業納入需求洞察改變管理與決策流程，都需要更彈性的專業團隊，進一步提供完整的商業策略建議。因此施振榮、葉紫華執行長、別蓮蒂特聘教授與李竺姮副執行長，共同支持龍吟研論成員成立「奧沃市場趨勢顧問公司」，帶著既有的研究能量，提供商業落地的需求應用研究與顧問服務。

2019年，我們以出資和提供專業協助的方式，跨世代合作，支持年輕人用貼近市場前端的視角與對未來社會的期待，進行趨勢探索與商業策略應用。奧沃的特點有別於一般以量化研究為主的市場調查公司，將以「質化」研究出發，藉由深度訪談手法，透析消費者不會反映在一般問卷的需求，搭起企業與消費者直通的對話橋樑。

這是年輕朋友的共同創業，一同攜手探索未來，這也是台灣的新服務業。在商業利益之前，奧沃成員的心中保有對人的覺知、對社會能更好的期待。單只追求企業利益的年代該過去了，我們需要對未來社會有感、有期盼的年輕人，願意在思考商業發展之前，不忘社會利益，付出更多的心力思考企業與社會雙贏的新對策。