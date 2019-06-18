元太股東會通過配發現金股利2.1元

2019-06-18 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



元太（8069）今（18）日舉行股東常會，董事長柯富仁在會中報告揭示，將以「電子紙：閱讀、書寫與物聯網應用的最佳顯示技術」的優勢，站穩電子紙產業龍頭地位。

元太2018 年因電子書閱讀器 （eReader） 業務不如預期，稅後純益26.1 億元，每股稅後純益2.32 元，今天股東會承認配發2.1元現金股利。

元太今年首季合併營收29.55億元，受惠於IoT等新產品比重提升，毛利率拉升至42.4％，本業虧損縮小為1.07億元。單季權利金收入4.5億元，加計匯兌利益1.2億元等，業外收益達7.1億元。首季稅後純益4.38億元，EPS為0.39元。元太累計今年前五個月合併營收50.92億元，年增5.9%。

元太日前宣布，策略投資無廠房、非玻璃式軟性電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic HK，雙方將合作進軍有機薄膜電晶體（OTFT），打造適用於穿戴式裝置的軟性電子紙顯示器。

柯富仁表示，根據國際研調機構 IHS Markit報告，2030 年全球將有 229 億個物聯裝置 ，顯示在全球各地的政策與科技企業的推動下，物聯網與智慧城市應用的發展將具有龐大成長性的潛在商機。元太將充分發揮電子紙核心技術 – 超低耗電及戶外清晰可能的特性，攜手供應鏈、應用市場客戶等夥伴，共創電子紙生態圈，推廣電子紙的應用成為智慧城市中的最佳物聯網裝置。