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遠傳股東會 徐旭東：跟井琪比 其他電信總經理都不合格

2019-06-18 09:45經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

今年以來電信三雄中華電信台灣大及遠傳都有新總經理上任，中華電信總經理郭水義是財務出身，台灣大總經理林之晨以新創見長，遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東今天在遠傳電信股東會上笑著表示，遠傳總經理井琪來自國際的AT&T，擁有完整豐富的經驗，可以很驕傲地講，以井琪為標準的話，其他電信公司的總經理都不合格。

徐旭東表示，跟井琪再行動電信的豐富經驗相比比，其他總經理都是半道出身，都不合格。語畢，他還自嘲這是一個幽默的說法，大家要笑一下。

徐旭東表示，去年電信產業很嚴峻，但遠傳還是繳出亮眼成績單，合併營收866億元，合併EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益）為267億元，稅後盈餘為94億元，每股稅後純益2.88元。遠傳維持以往的高股利發放政策，今年發放每股現金股利3.75元，股利配發率超過100%。

徐旭東表示，大家都知道「只有遠傳、沒有距離」，花了很大功夫想下一步是什麼，「靠得更近、想得更遠」，讓用戶跟遠傳靠得更近、想得更遠，跟親朋好友靠得更近，想得更遠。

徐旭東也認為，在通訊的下一步，更重要的是內容跟各種服務，包含大數據跟物聯網等等。

徐旭東表示，5G根據政府策略在年底即將釋出頻譜，遠傳採兩兩種態度，一種要花錢，當然要花錢，在另外一個角度來說，要帶動本國科技領先跟技術的領先，實際上在通訊上是下一波技術，盡早進入5G對其他行業是好的現象，遠傳自己也會更加努力。

不過在頻譜競標議題上，各界也擔心競標標金失控，徐旭東表示，我相信我們（電信業者）應該會理性，但是實際狀況也很難預估，遠傳要帶著一種擁抱科技，擁抱5G的方向前進，最重要的是本身要在應用上好好發揮，可以加速在應用上的投資。

遠傳電信徐旭東中華電信
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