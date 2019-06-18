台商回流 麗晶精品、台北101前5月業績雙位數成長

2019-06-18 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台商回台投資申請件數和金額每周數字都不斷再攀新高，儘管學界分析，最快三年後才會在產業界和就業市場真正發酵，但台商回台投資效益卻已提前為國內頂級高端消費市場加溫，主攻金字塔頂端消費客層的麗晶精品、台北101今年1~5月業績都呈現雙位數高成長，高價珠寶、鐘表更是主力戰將。另，SOGO復興店今年前五月業績精品貢獻成長率也高達18%。

晶華國際酒店集團行銷公關部副總經理張筠指出，台商回流潮出現後，許多台商計畫長住台灣，較高的消費力，造就今年上半年高價商品市場已出現活絡景象，送禮預算也跟著提高，今年年初曾有一位持麗晶精品黑卡的VIP，單筆消費即創造5000萬元的珠寶大單。

此外，根據麗晶精品統計，在麗晶精品的九家知名品牌如CHANEL、HARRY WINSTON、MIKIMOTO、BVLGARI、CHAUMET、BOUCHERON、DAMIANI、ANNA HU，以及旗下擁有OMEGA、CHOPARD、JLC的CORTINA WATCH…等奢華品牌，便創造了70%業績。

中美貿易戰台商回流，帶來國內高消費回流的現象，也反映在台北101。台北101總經理張振亞指出，台灣高價鐘表市場今年以來逐月復甦，她不否認這與近半年來中美貿易戰台商積極回流有關。

張振亞指出，過去40年，台商確實賺了不少錢，可謂實力堅強，而出手就是驚人天價的頂級珠寶鐘表買家消費，主要不是買來佩戴，而是用來投資，特別是限量款，因為買珠寶手表送給下一代，不用課贈與稅。

台北101館內又以Rolex（勞力士）、Piaget（伯爵），以及PATEK PHILIPPE（百達翡麗）等高價鐘表品牌的業績貢獻度最高。