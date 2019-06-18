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台商回流 麗晶精品、台北101前5月業績雙位數成長

2019-06-18 09:23經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台商回台投資申請件數和金額每周數字都不斷再攀新高，儘管學界分析，最快三年後才會在產業界和就業市場真正發酵，但台商回台投資效益卻已提前為國內頂級高端消費市場加溫，主攻金字塔頂端消費客層的麗晶精品、台北101今年1~5月業績都呈現雙位數高成長，高價珠寶、鐘表更是主力戰將。另，SOGO復興店今年前五月業績精品貢獻成長率也高達18%。

晶華國際酒店集團行銷公關部副總經理張筠指出，台商回流潮出現後，許多台商計畫長住台灣，較高的消費力，造就今年上半年高價商品市場已出現活絡景象，送禮預算也跟著提高，今年年初曾有一位持麗晶精品黑卡的VIP，單筆消費即創造5000萬元的珠寶大單。

此外，根據麗晶精品統計，在麗晶精品的九家知名品牌如CHANEL、HARRY WINSTON、MIKIMOTO、BVLGARI、CHAUMET、BOUCHERON、DAMIANI、ANNA HU，以及旗下擁有OMEGA、CHOPARD、JLC的CORTINA WATCH…等奢華品牌，便創造了70%業績。

中美貿易戰台商回流，帶來國內高消費回流的現象，也反映在台北101。台北101總經理張振亞指出，台灣高價鐘表市場今年以來逐月復甦，她不否認這與近半年來中美貿易戰台商積極回流有關。

張振亞指出，過去40年，台商確實賺了不少錢，可謂實力堅強，而出手就是驚人天價的頂級珠寶鐘表買家消費，主要不是買來佩戴，而是用來投資，特別是限量款，因為買珠寶手表送給下一代，不用課贈與稅。

台北101館內又以Rolex（勞力士）、Piaget（伯爵），以及PATEK PHILIPPE（百達翡麗）等高價鐘表品牌的業績貢獻度最高。

迎接高消費回流商機，SOGO復興館和敦化店也將採取「二強相加」的行銷策略，將納入台北市最具坪效的精品品牌，透過復興館的1、2、3樓和敦化館的1、2樓共五個樓層，進行交叉運用。

HARRY WINSTON全新鑽石心環Diamond Loop系列。 圖／麗晶...
HARRY WINSTON全新鑽石心環Diamond Loop系列。 圖／麗晶精品提供
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寶格麗BVLGARI BVLGARI系列。 圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI系列。 圖／寶格麗提供
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台商台北101麗晶
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