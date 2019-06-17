親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

200萬人上街後：黃之鋒出獄，香港「三罷」繼續反送中？

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

投資案破局疑雲籠罩 JDI今早重挫

2019-06-17 12:32經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

TPK-KY宸鴻（3673）今早宣布退出JDI（日本顯示器）投資案，JDI一早重挫10%，雖然盤中一度跌幅收斂至5%，但隨著盤中傳出富邦蔡家私人公司也將退出投資案，JDI再度重挫至7%。

早在JDI對外透露6月14日並未拿到TPK-KY、富邦蔡家私人公司、大陸嘉實集團注資通知之前，JDI已於上周三率先公布結構改革措施內容。

根據JDI公布的改革措施內容，受到智慧手機面板需求低迷影響，旗下智慧型手機液晶面板白山工廠將在2019年7-9月停工3個月，視日後需求再決定重啟生產時間，此外，茂原工廠後段工程產線也預定在2019年9月關閉。

而在人事方面，隨著工廠產線陸續停工，JDI也宣布，9月30日前，以招募自願離職的方式縮減1,200名員工，裁員幅度大於5月份時宣布的1,000人，JDI社長月崎義幸將負起責任於9月30日引咎辭職，由常務執行董事菊岡稔接任社長一職。

JDI選在股東會前一周公布改革措施，主要是希望穩定投資市場信心，畢竟，在減少人員、控管生產支出的前提下，JDI每年可望縮減200億日圓的固定費用，只是，如果白山工廠重啟時程遙遙無期，未來恐怕必須要再提列400-500億日圓的資產減損。

JDI困境連連，不過，也仍有人願意對JDI伸出援手；今天早上TPK-KY確定退出投資案之後，富邦蔡家私人公司也傳出跟進退出這項投資案，與此同時，香港基金公司Oasis提議投資1.5億美元，預定6月27日之前會做出最後決定。

夏普會長兼社長戴正吳則是向日經新聞透露，夏普願意和JDI建立友善合作關係，戴正吳表示，「目前尚未接到任何要約，但夏普持開放態度，如果JDI提出要求，夏普會考慮」，合作的方式可能會以承租或經營JDI工廠等方式進行。

夏普富邦
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

郭台銘續買自家股票 鴻海股價反彈的3大理由

2019-06-17 10:29

郭台銘連7個月增持股票 鴻海早盤小漲

2019-06-17 10:03

矽創迎旺季 法人估第3季營收挑戰新高

2019-06-17 09:34

英業達台灣NB產能逐步提升 最高將達3倍

2019-06-17 12:18

三合一首度股東會 聯合再生全年營收上看200億元

2019-06-17 12:07

軟板雙雄喜迎旺季 股價揚帆

2019-06-17 12:06

互動配發4.8元現金股利 股價放量走升

2019-06-17 10:31

買盤推升 漢磊股價價量具揚

2019-06-17 10:19

利多加持 比特幣概念股強彈

2019-06-17 09:33

美半導體廠下修財測 分析師：留意半導體類股受拖累

2019-06-17 08:56

廣達、緯創 伺服器出貨 將回升

2019-06-16 23:31

面板雙雄 強攻智造

2019-06-16 23:31

群創 傳奪歐美車用大單

2019-06-16 23:30

燿華Q2獲利拚增五成

2019-06-16 23:25

台積加持 崇越看旺

2019-06-16 23:25

美律營運 將逐季攀升

2019-06-16 23:25

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

26家公司股利破百億元 19家殖利率逾4％

2019-06-16 19:31

郭台銘續買自家股票 鴻海股價反彈的3大理由

2019-06-17 10:29

雙優族群 短打強棒

2019-06-16 23:43

完美多頭概念股 抗震尖兵

2019-06-17 00:09

群創 傳奪歐美車用大單

2019-06-16 23:30

百和目標價 大摩喊110元

2019-06-16 23:43

燿華Q2獲利拚增五成

2019-06-16 23:25

興櫃五虎將 帶頭衝鋒

2019-06-16 23:38

多頭概念／合庫金、福懋 法人狂敲

2019-06-16 23:56

三陽董座 喊加碼農林

2019-06-16 23:36

美律、欣興 四檔紅不讓

2019-06-16 23:46

廣達、緯創 伺服器出貨 將回升

2019-06-16 23:31

第一類接觸 ／中碳舞雙刀 獲利喊衝

2019-06-16 23:35

郭台銘連7個月增持股票 鴻海早盤小漲

2019-06-17 10:03

面板雙雄 強攻智造

2019-06-16 23:31

台股10,500點保衛戰 聚焦能見度高、獲利動能強族群

2019-06-16 19:33

台股兩資金潮 助攻多頭

2019-06-16 23:43

多頭概念／花仙子、信大 展望樂觀

2019-06-16 23:56

台積加持 崇越看旺

2019-06-16 23:25

亞光、TPK 鎖定價外15％

2019-06-16 23:46

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

強者恆強股 可攻可守

2019-06-16 23:43

美律營運 將逐季攀升

2019-06-16 23:25

全民權證／中美晶 瞄準長天期

2019-06-16 23:46

中碳董座何燦穎 吃苦當吃補

2019-06-16 23:33

軟板雙雄喜迎旺季 股價揚帆

2019-06-17 12:06

橘子推新手遊 業績進補

2019-06-16 23:30

台化認購 錢景閃亮

2019-06-16 23:45

陞達強攻5G、車用、AI

2019-06-16 23:37

長線需求不看淡 矽晶圓股齊反彈

2019-06-17 11:38

多頭概念／元大期 績效靚

2019-06-16 23:56

鴻海大立光助攻 台股盤中翻紅走堅

2019-06-17 11:49

互動配發4.8元現金股利 股價放量走升

2019-06-17 10:31

全民權證／瀚宇博 二檔有看頭

2019-06-16 23:46

美半導體廠下修財測 分析師：留意半導體類股受拖累

2019-06-17 08:56

全民權證／易華電 挑逾三個月

2019-06-16 23:46

多頭概念／震旦行、亞力 接單暢旺

2019-06-16 23:56

興櫃股一周巡禮／量能十強 七檔新面孔

2019-06-16 23:38

晶華旗下 捷絲旅擴大拓點

2019-06-16 23:35

矽創迎旺季 法人估第3季營收挑戰新高

2019-06-17 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top