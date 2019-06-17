投資案破局疑雲籠罩 JDI今早重挫

2019-06-17 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



TPK-KY宸鴻（3673）今早宣布退出JDI（日本顯示器）投資案，JDI一早重挫10%，雖然盤中一度跌幅收斂至5%，但隨著盤中傳出富邦蔡家私人公司也將退出投資案，JDI再度重挫至7%。

早在JDI對外透露6月14日並未拿到TPK-KY、富邦蔡家私人公司、大陸嘉實集團注資通知之前，JDI已於上周三率先公布結構改革措施內容。

根據JDI公布的改革措施內容，受到智慧手機面板需求低迷影響，旗下智慧型手機液晶面板白山工廠將在2019年7-9月停工3個月，視日後需求再決定重啟生產時間，此外，茂原工廠後段工程產線也預定在2019年9月關閉。

而在人事方面，隨著工廠產線陸續停工，JDI也宣布，9月30日前，以招募自願離職的方式縮減1,200名員工，裁員幅度大於5月份時宣布的1,000人，JDI社長月崎義幸將負起責任於9月30日引咎辭職，由常務執行董事菊岡稔接任社長一職。

JDI選在股東會前一周公布改革措施，主要是希望穩定投資市場信心，畢竟，在減少人員、控管生產支出的前提下，JDI每年可望縮減200億日圓的固定費用，只是，如果白山工廠重啟時程遙遙無期，未來恐怕必須要再提列400-500億日圓的資產減損。

JDI困境連連，不過，也仍有人願意對JDI伸出援手；今天早上TPK-KY確定退出投資案之後，富邦蔡家私人公司也傳出跟進退出這項投資案，與此同時，香港基金公司Oasis提議投資1.5億美元，預定6月27日之前會做出最後決定。

而夏普會長兼社長戴正吳則是向日經新聞透露，夏普願意和JDI建立友善合作關係，戴正吳表示，「目前尚未接到任何要約，但夏普持開放態度，如果JDI提出要求，夏普會考慮」，合作的方式可能會以承租或經營JDI工廠等方式進行。