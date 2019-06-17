親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

日本旅遊如何挑鮮奶 盒頂有玄機「長知識了」

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

矽創迎旺季 法人估第3季營收挑戰新高

2019-06-17 09:34經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

矽創（8016）受惠於智慧型手機逐漸朝向全屏螢幕趨勢，加上中國客戶積極搶攻市占率，繼第二季營運走高後，法人預估第三季可望持續走強，挑戰歷史新高，近期股價走強，早盤股價一度來到138.5元，漲幅2.97%。

矽創4、5月營收創高，主要受惠於客戶搶攻市占率積極拉貨，雖然矽創主要市場以中國為主，但華為所占比重不高低於1%，貿易戰對其影響不大，緊接第三季即將到來，感測元件出貨持續暢旺，且驅動IC及車用產品亦進入旺季，法人預估第三季營收可望挑戰歷史新高。

圖為矽創董事長毛穎文。聯合報系資料照
圖為矽創董事長毛穎文。聯合報系資料照
分享

矽創營收智慧型手機
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

郭台銘續買自家股票 鴻海股價反彈的3大理由

2019-06-17 10:29

郭台銘連7個月增持股票 鴻海早盤小漲

2019-06-17 10:03

互動配發4.8元現金股利 股價放量走升

2019-06-17 10:31

買盤推升 漢磊股價價量具揚

2019-06-17 10:19

利多加持 比特幣概念股強彈

2019-06-17 09:33

美半導體廠下修財測 分析師：留意半導體類股受拖累

2019-06-17 08:56

廣達、緯創 伺服器出貨 將回升

2019-06-16 23:31

面板雙雄 強攻智造

2019-06-16 23:31

群創 傳奪歐美車用大單

2019-06-16 23:30

燿華Q2獲利拚增五成

2019-06-16 23:25

台積加持 崇越看旺

2019-06-16 23:25

美律營運 將逐季攀升

2019-06-16 23:25

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

26家公司股利破百億元 19家殖利率逾4％

2019-06-16 19:31

雙優族群 短打強棒

2019-06-16 23:43

完美多頭概念股 抗震尖兵

2019-06-17 00:09

台股股王大立光 三大致勝密碼

2019-06-16 11:08

G20峰會前觀望 台股本周一團迷霧

2019-06-16 13:37

群創 傳奪歐美車用大單

2019-06-16 23:30

燿華Q2獲利拚增五成

2019-06-16 23:25

百和目標價 大摩喊110元

2019-06-16 23:43

興櫃五虎將 帶頭衝鋒

2019-06-16 23:38

多頭概念／合庫金、福懋 法人狂敲

2019-06-16 23:56

廣達、緯創 伺服器出貨 將回升

2019-06-16 23:31

台股10,500點保衛戰 聚焦能見度高、獲利動能強族群

2019-06-16 19:33

第一類接觸 ／中碳舞雙刀 獲利喊衝

2019-06-16 23:35

面板雙雄 強攻智造

2019-06-16 23:31

美律、欣興 四檔紅不讓

2019-06-16 23:46

郭台銘續買自家股票 鴻海股價反彈的3大理由

2019-06-17 10:29

三陽董座 喊加碼農林

2019-06-16 23:36

郭台銘連7個月增持股票 鴻海早盤小漲

2019-06-17 10:03

權證教戰／本周電子若續強 向上空間更廣

2019-06-16 13:37

台股兩資金潮 助攻多頭

2019-06-16 23:43

多頭概念／花仙子、信大 展望樂觀

2019-06-16 23:56

台積加持 崇越看旺

2019-06-16 23:25

美律營運 將逐季攀升

2019-06-16 23:25

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

強者恆強股 可攻可守

2019-06-16 23:43

亞光、TPK 鎖定價外15％

2019-06-16 23:46

全民權證／中美晶 瞄準長天期

2019-06-16 23:46

中碳董座何燦穎 吃苦當吃補

2019-06-16 23:33

台化認購 錢景閃亮

2019-06-16 23:45

多頭概念／元大期 績效靚

2019-06-16 23:56

陞達強攻5G、車用、AI

2019-06-16 23:37

橘子推新手遊 業績進補

2019-06-16 23:30

多頭概念／震旦行、亞力 接單暢旺

2019-06-16 23:56

美半導體廠下修財測 分析師：留意半導體類股受拖累

2019-06-17 08:56

全民權證／瀚宇博 二檔有看頭

2019-06-16 23:46

從期貨看現貨／市況變因多 多方攻勢弱化

2019-06-16 13:37

技術指標／季線有壓 挑戰量能

2019-06-16 13:37

全民權證／易華電 挑逾三個月

2019-06-16 23:46

晶華旗下 捷絲旅擴大拓點

2019-06-16 23:35

G20會議前 法人：台股盤勢區間震盪

2019-06-16 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top