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世界先進：下半年產業能見度低 上修全年資本支出

2019-06-14 12:49經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

晶圓代工世界先進（5347）股東會順利通過107年營業報告書及盈餘分派案，每股配發3.2元現金股利。面對貿易戰紛擾，董事長方略表示，貿易戰打擊終端消費市場及投資者信心，全球經濟成長及半導體恐有下修的壓力，目前以短單及急單為主，下半年產業能見度低；不過，世界先進第2季營收財測可順利達陣；另外，新加坡8吋廠因應客戶需求，今年將上調資本支出至117億元。

方略指出，美中貿易爭端陷入僵持，對全球的經濟成長影響至為關鍵，已嚴重影響到終端消費市場及投資者信心，對科技產業造成一定衝擊，下半年大環境要好相當困難。

因此，今年全球經濟成長與半導體產業恐都有下修壓力，下半年還需觀察各公司如何應對。貿易戰雖然對世界先進的客戶影響小，但以供應鏈角度來看，部分客戶主要市場以中國為主，因此還是有受到間接性影響。

過去世界先進對產業能見度約1至2個月，貿易戰事態擴大後，目前以短單及急單為主，下半年第3、4季客戶態度轉為保守審慎，並嚴控庫存數量，下半年產業能見度低，若下半年貿易協商未能有結果，需求恐還要再調整。不過，對於第2季營收財測仍可以順利達陣。

今年世界先進資本支出原是39.5億元，年初買下新加坡8吋廠因應客戶需求，股東會宣布上修到117億元。

方略表示，今年在車電部分有相當不錯成長，包括：電源管理晶片、驅動晶片、指紋辨識晶片、感測器等，現階段營收占比已達到2位數百分比，預計還是會逐年提升，為所有產線中，成長比較快的，另外，車載晶片數量也會增加。

貿易戰股東會

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