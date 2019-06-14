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蔡力行：今年是半導體辛苦的一年 聯發科可以安然渡過

2019-06-14 10:31經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）今（14）日舉行股東會，面對股東提問5G佈局及華為事件影響，董事長蔡明介指出，聯發科在5G晶片佈局領先第一。執行長蔡力行表示，今年半導體產業是辛苦一年，聯發科保持戒慎恐懼之心，對第2季營運看法不變，全年營運保持正常，可以安然渡過這一年。

聯發科今日股東會相當順利約30分鐘即結束，一開始，蔡明介先向所有股東致謝，謝謝股東在天氣不佳情況下，仍參與聯發科股東會。由執行長蔡力行宣讀107年營業報告書。

會中除了順利通過107年營業報告書及盈餘分派案，每股配發9元現金股利，另也通過修訂公司章程、取得或處分資產處理程序、背書保證作業辦法及資金貸與他人作業程序事項。

臨時動議中，有股東提問，聯發科在5G進展與策略發展、半導體產業庫存去化及華為供應鏈影響，蔡明介指出，聯發科雖然集中在sub6 modem，但5G單晶片是世界第一推出。

蔡力行補充說明，今年整個半導體產業是比較辛苦一年，記憶體今年衰退很劇烈，非記憶體部分，也較去年微幅下滑，不過，聯發科今年營運保持正常。

至於庫存部分聯發科掌控合宜，對於第2季營運看法沒有改變，整個產業變化很大，聯發科對大環境保持戒慎恐懼，競競業業於基本面為主，將技術及產品做好，將客戶服務做好，讓客戶有好的體驗、產品得以提升，相信聯發科可以很好渡過這一年。

另外，聯發科在5G進展，蔡力行說，5G晶片在今年第4季會有樣品出來，明年3月開始量產，對於5G單晶片發展，聯發科相當有把握、競爭力很好，聯發科保持在領先群之列。

聯發科股東會5G

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