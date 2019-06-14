友達股東會 配發0.5元現金股利

2019-06-14 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



友達（2409 ）今（14）日舉行股東常會，通過各項議案，並完成董事全面改選作業。承認盈餘分配案，每股配發0.5元現金股利。

友達總經理蔡國新在營業報告時表示，2018年產業景氣有所轉折，面板需求從年中開始急轉直下，隨著中國大陸新產能陸續加入供應，市場預期大宗顯示產品供需轉趨寬鬆，造成面板價格明顯滑落。

所幸友達近年積極致力於價值轉型成效顯現，拉高非消費型產品和高階產品營收比重，持續優化產品組合，相較於同業，總體營收變化起伏較小，營運表現維持穩健狀態，連續六年獲利。

2018年全年合併營收3,076.3億元，較2017年減少9.8%；營業淨 利66.7億元，歸屬於母公司業主淨利為101.6億元，基本每股盈餘為1.06元。

蔡國新強調，面對產業供需的快速變化，區域貿易衝突不定和連帶引發的全球經濟環境起伏， 公司已作好相應準備，2019年友達仍將堅持價值創造者的經營策略：

一、維持健全的財務體質：過去幾年友達聚焦加值業務，努力調整體質，包括處分閒置資產、減損無使用價值的資產、嚴控庫存、淨負債比降至健康水準等，使得資產結構明顯優化。

未來將透過適度的資本支出，投資具有競爭力的優質高階產能，以穩健的財務基礎，確保公司有足夠的資源進行價值轉型，並且有能力應對 未來產業景氣的波動。

二、提升產品價值：積極布局價值轉型，除了持續優化產品組合，聚焦於高附加價值的產品之外，更進一步從應用場域出發，推出軟體與硬體整合的解決方案，將價 值鏈從面板往下游延伸。

三、持續創新：友達長期以來專注於顯示技術的研發，將持續以優良技術與完整專利 佈局作為價值轉型策略的堅強後盾，並進一步將既有的核心競爭優勢予以延伸， 朝向健康照護、循環經濟及智慧零售等方向發展，尋求更多成長機會。

他說，展望新的一年，產業的供需挑戰以及國際總體環境的動盪益發嚴峻，友達將以穩健的財務體質，在技術競爭優勢的基礎上，堅持價值創造的經營策略務實向前推進， 積極往下游出海口、解決方案和新的應用領域佈局。