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瑞昱下半年成長動能強勁 外資買盤回補股價勁揚

2019-06-14 09:28經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

瑞昱（2379）今年網通、藍芽晶片及TV晶片三大項產品出貨動能強勁，外資法人看好第二季及下半年營收維持雙位數成長，近期買盤回補，近五日買超達3,876張，推升股價一路回升，今（14）日早盤一度來到227.5元，漲幅2.9%。

藍芽晶片因無線藍芽耳機需求持續上揚，帶動該晶片出貨一路旺到下半年，加上藍芽5.0晶片更獲得TV、機上盒及OTT等遙控器採用，今年藍芽晶片業績貢獻度倍增，另外，電視螢幕持續朝向大尺吋發展，加上畫質解析度往4K8K邁進，帶動TV單晶片於第2季及下半年持續放量成長。

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