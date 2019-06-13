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華通董座吳健：今年營運仍力拚優於去年

2019-06-13 14:03經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

華通（2313）今（13）日召開股東大會，華通董事長吳健表示，2018年的營運成長不如2017年，主要是因為經歷2017年，華通的重慶廠有充足的新產能伴隨中國手機客戶高成長，但在2018沒有明顯的產能擴充下以及智慧型手機市場飽和的狀況下，就無法維持像2017年的高成長，這點在去年的股東會已跟各位股東預告說2018年是考驗很大的一年的狀況是一致的。

不過，他也提到，雖然2019年面臨現在中美貿易等因素影響下，今年第1季的營運不如去年同期，但從1~5月的營收狀況來看已漸入佳境，累計到5月營收已經超過去年同期，已追上了2017年的水準，今年的營運表現可期。

吳健強調，2019年的重點在於中系客戶對於手機線路往Anylayer設計的方向不變，也擴大了對高階Hdi產能的需求，但遇到第2季華為事件，這種不確定性剛好可以使旺季產能不足的狀況下有所舒緩，到目前為止對公司實際上並未造成什麼衝擊。

然而，在2019年會非常的小心去關注美中貿易衝突、制裁華為以及華為自身的零組件準備等等因素對手機市場的影響，今年就是考驗公司接單和調整產能的應變能力，希望在全體員工的努力下2019的營運可以優於去年。

華通董事長吳健。聯合報系資料照
華通董事長吳健。聯合報系資料照
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