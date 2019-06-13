智邦今年資本支出8億元 拚雙位數成長

2019-06-13 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



智邦（2345）今（13）日舉行股東會，通過每股配發4元現金股利，總經理李志強指出，今年智邦資本支出約為8億元，主要圍繞在生產擴產，全年目標仍為雙位數成長。

受惠於資料中心興起，智邦近幾年營運逐步走升，2018年合併營收430.9億元，年增18%，稅後純益29.5億元，年增15.4%，每股純益5.3元；從產品業務占比來說，網路交換器營收占比高達69%，網路應用設備、網路接取設備、無線網路設備占比分別為14%、8%以及5%。

美中貿易戰為全球網路產業帶來極大影響，智邦去年及早做因應，把部分產線移回台灣，讓中國廠產品輸美比例降到5%以下，減緩貿易戰關稅上升帶來的影響。

智邦積極拓展台灣產線，李志強表示，目前正是轉換期，預計今年第3季竹南廠會有五條產線、新竹會有三條產線，目前台灣產能約是中國大陸的50%，未來仍會視實際需求而有擴充計畫，長遠目標是希望台灣、大陸產能比例能夠逐步接近。

在400G產品方面，李志強表示，市場需求一定存在，不過，從目前產業態勢來看，今年第2季以後量還不會很大，主要是因為部分光纖元件還不具一定經濟規模，預料明年400G產品才會對營收帶來一定比例影響。

展望今年下半年，李志強表示，今年下半年雖有成長空間，但因為去年下半年基期較高，今年很難再有年增率3成以上的成長態勢，不過，今年全年營運仍然是以營收雙位數成長為重要目標。

全球5G時代來臨，網路頻寬需求、雲端應用高速成長，為網路架構帶來創新與商機；智邦指出，人工智慧、物聯網已成為科技發展重要趨勢，開放架構及軟體定義IT基礎建設，需要大量整合性網路設備，將帶來新一波商機。