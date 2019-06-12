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閎暉將進行現金減資 減資比率66.55%

2019-06-12 21:23經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

閎暉（3311）今天股東會通過將辦理現金減資，擬退還股款給股東，減資金額為11.9億元，銷除股份1.19億股，減資比率為66.55%。希望透過現金減資，活化股東資金運用，並透過調整資本結構以提升股東權益報酬率。

股東會減資閎暉
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