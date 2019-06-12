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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

緯創組織改組增設副董事長 總座黃泊漙兼任

2019-06-12 12:43經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

緯創（3231）今年除了忙於應對美中貿易戰衝擊，自身也進行組織改組，今年新增設副董事長一職，將由總經理黃泊漙兼任，今（12）日正式走馬上任，董事長林憲銘指出，緯創今年初啟動組織改組，集團也新增兩位年輕CEO，就是為了讓日後傳承預作準備。

緯創今日股東會通過增設副董事長一職，待董事會承認後，將由總經理黃泊漙兼任。對此，林憲銘表示，增設副董事長，是因為集團規模越來越大，是為將來整個公司傳承預做準備。

緯創今年首季做組織改變，組織調整成「緯創科技」、「緯創智能」及「育成事業」、「企業資源」。規畫PC等產品線放在緯創科技，由CEO林建勳管理，負責個人電腦、顯示器、售後服務運營等。緯創智能則側重智能連網裝置，專注代工事業，包含智慧手機、智慧音箱等，CEO由沈慶堯擔任。

林憲銘表示，緯創雖然不是超大型公司，但營收已經8,000多億了，規模不小，公司裡面產品、客戶屬性、生意模式已經多樣化，全部放在一起要有效率困難度很大，所以年初做一些整合，讓人才、技術一致性較高，會更具有競爭力。

林憲銘認為，組織調整也讓兩個CEO年輕一輩可以出頭，比老頭子能量多得多，50出頭的年齡拚個10年也沒問題，自己也比較放心，未來除了接班外，每個組織能夠更專注，讓競爭力提升。

此外，針對今年營運，林憲銘表示，今年第一季營收及到今年前五個月的成績，感覺跟原先預估差不多。

今年變數很多，除中美貿易戰，後來又有美墨貿易戰突然發生，但從整體來看，現階段營運是緩步往前走，雖然可能會因應產能轉移增加成本，但今年對維持一定的獲利，還是有很大的信心。

緯創貿易戰營收
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