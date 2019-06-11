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鴻家軍氣勢旺 群創領軍GIS、廣宇、臻鼎爆量大漲

2019-06-11 16:10經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海法說會今(11)日登場，激勵鴻家軍的表現，旗下15家公司上漲作收，尤以面板股群創(3481)表現最為搶眼，股價開開走高，收漲6.09%，成交量爆出23萬8,601張，創2018年1月22日以來的大量，GIS-KYC、廣宇、臻鼎-KY等股也同步爆量強漲，漲幅逾2~3%。

鴻海今日盤後召開法說會，股價今日開平震盪，盤中雖一度小翻黑，但迅速翻紅，終場收在72.4元，上漲0.3元，漲幅0.41%，成交27,540張，鴻海股價力守紅盤，帶動鴻家軍的表現，統計集團公司中，多達15家今日收紅，僅建漢、正達、京鼎、天鈺、帆宣等5家收跌。

群創5月合併營收210億元，月增0.71%，年減4.51%，累計前五月營收1,017.85億元，年減6.16%，法人預估第2季營運可望優於首季，至於是否可以轉虧為盈則仍需觀察，在股價跌深下今日強勢反彈。

群創股價跌深，早盤以7.15元紅盤開出，一度衝達7.53元，站上月線，終場則是收在7.49元，且爆出23萬8,601張大量；鴻家軍今日爆量上漲的個股還有觸控面板廠GIS-KY業成，股價收在102.5元，上漲3.1元，漲幅3.11%，成交量達7,641張，較前一交易日2,319張激增。

廣宇表現也相當亮眼，終場收在24.1元，上漲0.65元，漲幅2.77%，成交量4,629張，較前一交易日1,776張增加；臻鼎-KY也爆出8,635張成交量，以96.1元作收，上漲2.3元，漲幅2.45%。

鴻家軍漲勢相對整齊，台揚、榮創、乙盛-KY、東捷等股今日漲幅都逾1%；另外訊芯-KY、樺漢、陽程、亞太電、台通、鴻準等也是上漲作收。

觸控面板鴻海

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