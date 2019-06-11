親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

群創秀AI智能智造互聯 共贏下個千億美元產業

2019-06-11 12:38經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

美中貿易戰引發全球科技戰與匯率戰，世界工廠遷徙牽動供應鏈脈動，也是契機的開始。群創光電（3481）以多年自動化製造實力， 升級為全球首屈一指的智能工廠，抓緊下一個AI千億美元商機。 今（11）日邀集30多家顯示器關鍵策略供應鏈齊聚群創光電台南總部，台南市市長黃偉哲、南科管理局林威呈局長親臨指導，見證「Automation XAI X Big Data」智能智造翻轉新製造的喜悅。

群創光電董事長暨執行長洪進揚於「群創群力 智能智造 互聯雙贏」供應鏈大會上，以「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」勾勒台灣供應鏈佈局世界工廠策略與願景。

洪進揚表示，5G話語權儼然成為美中貿易戰導火線，這說明了掌AI者擁天下。過去手機、筆電等科技產品多達300多道以上的繁瑣工序，密集勞工的產線已不復存在。

取代的是海量大數據串連在群創前段14座TFT工廠與後段五大模組工業城，數萬個物件與數千部機器設備之間，同時溝通傳訊，洪進揚說，群創實現關燈智能工廠，掌握AI關鍵技術，從製造跨到物流、延伸至面板上下游供應鏈智能整合，以AI供應鏈重振顯示器底蘊。

群創光電採購長黃靖雯表示，感謝策略夥伴共襄盛舉，此次群創AI智能智造供應鏈研討會邀請玻璃、驅動IC、light bar、偏光板、液晶、光阻、PCB、金屬件、LED、Film材…等33家、60多位關鍵零組件國際大廠高層參加，世界工廠邁入AI智能的中流砥柱。

黃靖雯表示，工業4.0翻轉製造業，群創打破場域限制，透過企業雲的AI工程，向上延伸至玻璃供應鏈供需管理，向下延伸至智能物流到消費者端，原本上千家供應商自建的料號、品質認證….系統，透過群創AI智能互聯，精實管理、品質良率倍增。黃靖雯頒發2019 Innolux 優秀供應商夥伴獎給美商康寧與日商SKE公司，贊許他們在B2B 與AI的領先指標，堪稱楷模典範。

洪進揚指出，擺脫面板產能競賽，顯示器技術與產品將呈兩極化發展，AI智能工廠將帶動高質量、高規格趨勢，這是群創加值化策略的主軸。

2017年群創建置AI物聯網大數據基礎工程，洪進揚表示，經過二年建巢築底，2019年AI能量蓄勢待發，對於人力精實與高優質人才，以及公司體質與獲利上，最能感受到智能AI的威力。

群創光電董事長暨執行長洪進揚於「群創群力 智能智造 互聯雙贏」供應鏈大會上，以「...
群創光電董事長暨執行長洪進揚於「群創群力 智能智造 互聯雙贏」供應鏈大會上，以「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」勾勒台灣供應鏈佈局世界工廠策略與願景。記者李珣瑛／攝影
分享
群創光電董事長暨執行長洪進揚於「群創群力 智能智造 互聯雙贏」供應鏈大會上，以「...
群創光電董事長暨執行長洪進揚於「群創群力 智能智造 互聯雙贏」供應鏈大會上，以「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」勾勒台灣供應鏈佈局世界工廠策略與願景。記者李珣瑛／攝影
分享

相關新聞

可成董座洪水樹示警 今年行動裝置市場不容樂觀

2019-06-11 09:04

5G利多噴發PCB上下游受惠 南電、欣興、聯茂等交投重心

2019-06-11 11:35

群創爆超過14萬張大量 盤中股價漲逾5%

2019-06-11 10:20

影／鎧勝損17.02億 董事長：現在是最艱困的時期

2019-06-11 10:06

義隆 Q2業績可望達標

2019-06-10 23:26

玉晶光 5月營收增31%

2019-06-10 23:23

南茂 業內業外都豐收

2019-06-10 23:23

台灣大 蟬聯電信EPS王

2019-06-10 23:23

5月營收／宏碁+19% 研華-0.2%

2019-06-10 23:22

5月營收／可成多26% 毛利率處低檔

2019-06-10 23:22

5月營收／廣達+13% 仁寶+3%

2019-06-10 23:22

健鼎+6.8% 下季有雜音

2019-06-10 23:21

十銓+27％ 搶SSD商機

2019-06-10 23:21

神達+47% 登今年高峰

2019-06-10 23:21

友達5月營收+17.9%

2019-06-10 23:21

聯電+1.3% 七個月高點

2019-06-10 23:21

旭隼 營收連二月創高

2019-06-10 23:21

外資買超台積電10,123張 終止連3賣

2019-06-10 17:09

研華5月合併營收46.49億元 年增3.95%

2019-06-10 14:55

Q3營收續上 貿聯跌深強彈

2019-06-10 14:40

台達電海英俊示警：沒人看到下半年展望

2019-06-10 14:40

友達4月營收210億元 月減13.9%

2019-06-10 14:29

健鼎5月合併營收45.78億 創歷年同期新高

2019-06-10 14:27

友達5月合併營收247億 月增17.9%、年減3.9%

2019-06-10 14:07

亞光股東會通過配發2.3元現金股利

2019-06-10 13:40

5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態

2019-06-10 11:39

外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增

2019-06-10 11:05

貿聯第2季表現優於預期 股價率先表態反彈

2019-06-10 10:55

5月營收佳 智邦股價帶量強攻

2019-06-10 10:28

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

股東會本周登場 晶彩科股價帶量揚

2019-06-10 10:02

祥碩下半年營運動能強 股價率先表態

2019-06-10 09:32

美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%

2019-06-10 09:02

技嘉5月營收月減3.5% Q2將微幅季減

2019-06-10 09:01

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

滙豐降評國巨 目標價600元砍到230元

2019-06-10 21:37

為何殷琪拋售5萬張股票 高鐵股價卻逆勢成長30％？

2019-06-10 15:37

5月營收成長股 外資喊買這幾檔

2019-06-10 23:50

台達電海英俊示警：沒人看到下半年展望

2019-06-10 14:40

金控前五月獲利1,524億 富邦金穩坐EPS王

2019-06-10 23:37

投信作帳 法人卡位13檔

2019-06-10 14:40

群創爆超過14萬張大量 盤中股價漲逾5%

2019-06-11 10:20

富邦金前五月EPS2.33元氣走國泰金 仍穩居冠軍

2019-06-10 19:49

股價漲幅贏大盤 這些個股營收獲利都亮眼

2019-06-10 19:13

滙豐大砍國巨目標價

2019-06-11 00:45

上市櫃營收 打破五窮魔咒

2019-06-11 01:02

今年最佳 台積營收重返800億

2019-06-11 00:41

鴻海法說5董事候選人出席 市場聚焦5議題

2019-06-11 10:03

可成董座洪水樹示警 今年行動裝置市場不容樂觀

2019-06-11 09:04

外資盤後買超少了10億元 鉅額交易這兩檔金額最大

2019-06-10 22:09

五檔ETF夯 量能噴發

2019-06-10 23:30

旺宏、華邦電5月營收 同創近半年新高

2019-06-10 14:42

緯創、聯詠 布局長天期

2019-06-10 23:32

台股收漲157.27點收復月線 三大法人買超126.19億

2019-06-10 15:08

三星擴大備料 散熱3雄飆

2019-06-10 14:40

匯兌利益進補 六大壽險5月獲利成長

2019-06-10 21:20

玉晶光 5月營收增31%

2019-06-10 23:23

台積電月底除息 吸引外資回補

2019-06-11 00:40

5月營收／可成多26% 毛利率處低檔

2019-06-10 23:22

超商雙雄5月營收 報喜

2019-06-11 00:46

績優IC設計股瑞昱、聯發科 領軍衝

2019-06-10 19:27

中壽自結5月獲利創今年新高 EPS1.51元

2019-06-10 18:39

領先反應旺季股 強勢

2019-06-11 00:45

PCB族群重啟漲勢 個股跳空強彈

2019-06-11 10:36

聯發科月減11% 本季展望不變

2019-06-11 00:41

洋基工程股東會承認 合計配發12元股利

2019-06-10 14:31

三因素衝擊 二外資調降國巨目標價下看1字頭

2019-06-11 11:51

大宇資 今年EPS 衝15元

2019-06-10 23:21

影／鎧勝損17.02億 董事長：現在是最艱困的時期

2019-06-11 10:06

泰鼎、燿華 四檔有看頭

2019-06-10 23:32

新南向發威 中租5月營收創同期新高

2019-06-11 08:22

玉晶光5月營收7.02億元 月增逾三成、六個月來高點

2019-06-10 16:45

外資買超台積電10,123張 終止連3賣

2019-06-10 17:09

富邦金前5月EPS2.33元 蟬聯金控獲利王冠軍

2019-06-10 22:12

群創秀AI智能智造互聯 共贏下個千億美元產業

2019-06-11 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top