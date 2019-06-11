群創秀AI智能智造互聯 共贏下個千億美元產業

2019-06-11 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



美中貿易戰引發全球科技戰與匯率戰，世界工廠遷徙牽動供應鏈脈動，也是契機的開始。群創光電（3481）以多年自動化製造實力， 升級為全球首屈一指的智能工廠，抓緊下一個AI千億美元商機。 今（11）日邀集30多家顯示器關鍵策略供應鏈齊聚群創光電台南總部，台南市市長黃偉哲、南科管理局林威呈局長親臨指導，見證「Automation XAI X Big Data」智能智造翻轉新製造的喜悅。

群創光電董事長暨執行長洪進揚於「群創群力 智能智造 互聯雙贏」供應鏈大會上，以「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」勾勒台灣供應鏈佈局世界工廠策略與願景。

洪進揚表示，5G話語權儼然成為美中貿易戰導火線，這說明了掌AI者擁天下。過去手機、筆電等科技產品多達300多道以上的繁瑣工序，密集勞工的產線已不復存在。

取代的是海量大數據串連在群創前段14座TFT工廠與後段五大模組工業城，數萬個物件與數千部機器設備之間，同時溝通傳訊，洪進揚說，群創實現關燈智能工廠，掌握AI關鍵技術，從製造跨到物流、延伸至面板上下游供應鏈智能整合，以AI供應鏈重振顯示器底蘊。

群創光電採購長黃靖雯表示，感謝策略夥伴共襄盛舉，此次群創AI智能智造供應鏈研討會邀請玻璃、驅動IC、light bar、偏光板、液晶、光阻、PCB、金屬件、LED、Film材…等33家、60多位關鍵零組件國際大廠高層參加，世界工廠邁入AI智能的中流砥柱。

黃靖雯表示，工業4.0翻轉製造業，群創打破場域限制，透過企業雲的AI工程，向上延伸至玻璃供應鏈供需管理，向下延伸至智能物流到消費者端，原本上千家供應商自建的料號、品質認證….系統，透過群創AI智能互聯，精實管理、品質良率倍增。黃靖雯頒發2019 Innolux 優秀供應商夥伴獎給美商康寧與日商SKE公司，贊許他們在B2B 與AI的領先指標，堪稱楷模典範。

洪進揚指出，擺脫面板產能競賽，顯示器技術與產品將呈兩極化發展，AI智能工廠將帶動高質量、高規格趨勢，這是群創加值化策略的主軸。

2017年群創建置AI物聯網大數據基礎工程，洪進揚表示，經過二年建巢築底，2019年AI能量蓄勢待發，對於人力精實與高優質人才，以及公司體質與獲利上，最能感受到智能AI的威力。