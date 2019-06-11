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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

5G利多噴發PCB上下游受惠 南電、欣興、聯茂等交投重心

2019-06-11 11:35經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

台股沿著短期均線穩步墊高，突破波段新高10,600點，營收表現良好的PCB上下游族群ABF封裝基板及銅箔基板成為盤面焦點，尤以南電（8046）拉漲停最亮眼！

上市櫃公司5月份營收昨（10）日全數出爐，受到貿易戰提前拉貨影響，部分電子股5月營收到達巔峰，不過ABF封裝基板及銅箔基板受惠在長線5G、車用等題材帶動下，再度成為市場交投重心。

其中，ABF封裝基板南電5月份營收年增一成、欣興年增兩成，均創歷年新高，就目前ABF封裝基板市況來看，5G、人工智慧、GPU新應用帶動，產品線可望供不應求，成為產品調漲的籌碼。

南電獲買盤挹注，10點前拉出一根漲停，一舉突破月線關卡；欣興也拉出半根漲停，股價站上所有均線；類股中的景碩儘管5月營收表現較黯淡，不過在族群帶動下，盤中漲幅達2%。

出頭的5G概念股還包括銅箔基板（CCL）；中國工信部在端午節前提早發放5G商用執照，加速5G商轉進程，屬於上游的CCL率先感受到商轉，台光電（2383）、聯茂等指標廠6月業績可望逐月升溫。

從股價變化來看，受美中貿易戰干擾，5月下旬聯茂出現補跌效應，目前因後市趨勢較為明確，股價沿著短期均線穩步墊高；台光電則受到外部變數影響，5月份股價修正將近三成，近期因急單加持，拉高5月份營收，後續來自歐系客戶在南韓市場貢獻，及海外市場庫存回補需求，都對台光電有正面助益。

台股沿著短期均線穩步墊高。 圖／聯合報系資料照片
台股沿著短期均線穩步墊高。 圖／聯合報系資料照片
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