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亞太電早盤震盪走強 股價漲近1%

2019-06-11 10:19經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

亞太電（3682）今（11）早震盪走強，早盤漲近1%，成交量迅速放大到千張以上，只是多空交戰激烈，日K浮現一根十字線，一口氣站穩5日線、10日線、月線等短期均線。

台灣預定今年底、明年初釋出5G執照，台灣五家電信業者都希望搶得頻寬，但由於5G基地台耗電量大，恐怕是4G的九倍以上，亞太電信董事長呂芳銘先前表態支持共網共建。

亞太電信近日也大搶攜碼用戶市場，6月推出299新月租方案，除了4G上網吃到飽不降速之外，也提供網內互打免費、網外及市話送299分鐘優惠，實體、網路門市均可申辦，但限定攜碼族群。

4G亞太電信5G

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