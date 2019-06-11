亞太電早盤震盪走強 股價漲近1%

2019-06-11 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



亞太電（3682）今（11）早震盪走強，早盤漲近1%，成交量迅速放大到千張以上，只是多空交戰激烈，日K浮現一根十字線，一口氣站穩5日線、10日線、月線等短期均線。

台灣預定今年底、明年初釋出5G執照，台灣五家電信業者都希望搶得頻寬，但由於5G基地台耗電量大，恐怕是4G的九倍以上，亞太電信董事長呂芳銘先前表態支持共網共建。

亞太電信近日也大搶攜碼用戶市場，6月推出299新月租方案，除了4G上網吃到飽不降速之外，也提供網內互打免費、網外及市話送299分鐘優惠，實體、網路門市均可申辦，但限定攜碼族群。