立積下半年喜迎旺季 早盤股價漲逾6%

2019-06-11 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



立積（4968）營運走出低潮期，5月營收站上2.2億元，股價提前反應止跌走揚，今（11）日盤中一度來到78元，漲幅6.55%，突破前波高點，短中期均線呈現多頭排列。

立積去年受中國標案遞延及訂單消失影響，業績大幅下滑，今年第2季逐漸出現轉機，Wi-Fi射頻元件在第2季回溫營運翻揚，5月營收站回2億元大關，法人預期貿易戰帶起中國客戶替換效益，Wi-Fi與LTE相關應用皆有成長機會，下半年又進入傳統旺季，國際大廠出貨量增，預估第3季營收可望出現雙位數成長。