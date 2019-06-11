可成董座洪水樹示警 今年行動裝置市場不容樂觀

2019-06-11 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



可成董事長洪水樹 （本報系資料庫） 分享 facebook

金屬機殼大廠可成（2474）股東會明（12）日登場，董事長洪水樹在營業報告書中示警，受到全球經濟與政治環境不穩的影響，今年行動裝置市場規模不容樂觀，可成將採取審慎、平穩策略鞏固現有市場，同時積極拓產新產品，增加公司未來成長動能。

可成近年業務集中在智慧手機、平板及NB三大領域，從去年開始切入穿戴式裝置-混合實境（MR）眼鏡，形成新的市場區塊。

可成預計未來將有更多穿戴產品問世，期望將來成為支撐可成營運的第四隻腳。

在原有三大業務方面，可成引述研調機構IDC及外資大摩報告，指出今年全球智慧手機出貨量將年增2%、達14.85億隻，2020也將年增1%、達15.04億隻。

洪水樹表示，2019將是相當動盪的一年，手機市場整體需求將會相當具有挑戰性。但從設計發展趨勢來看，手機產業對金屬機構需求將更為強烈。且由於各大品牌廠力求產品差異化，預期金屬機殼製造難度將更高、更複雜，將使機構產業走向強者恆強方向。

在NB部分，可成預估整體產業經過幾年大幅衰退後，近幾年已經回穩，加上品牌大廠提高規格的趨勢，使得高階金屬機殼滲透率持續提高，將讓可成NB業務仍有成長動能。

回顧去年，因國際貿易關係緊張、保護主義再起等因素，使得全球經濟遭受衝擊，對企業經營更具挑戰，儘管大環境不利，但可成去年仍繳出成長表現，全年營收954億元，年增2.3%，再度刷新歷史紀錄，全年每股盈餘（EPS）為36.31元。