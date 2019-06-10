親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

隔22天失2親人 馬如龍兒首露面哽咽：爸交代照顧好媽媽

健鼎5月合併營收45.78億 創歷年同期新高

2019-06-10 14:27經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB大廠健鼎(3044)今日公布5月合併營收初估約45.78億元，創5月歷史新高，年成長3.2%。較四月營收42.84億月成長6.8%。

累計今年前五月合併營收為209.22億元，和去年同期的200.19億元相比，年成長率4.5%，亦創前五月歷史新高。

營收健鼎
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態

2019-06-10 11:39

股東會本周登場 晶彩科股價帶量揚

2019-06-10 10:02

研華5月合併營收46.49億元 年增3.95%

2019-06-10 14:55

台達電海英俊示警：沒人看到下半年展望

2019-06-10 14:40

友達4月營收210億元 月減13.9%

2019-06-10 14:29

友達5月合併營收247億 月增17.9%、年減3.9%

2019-06-10 14:07

亞光股東會通過配發2.3元現金股利

2019-06-10 13:40

外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增

2019-06-10 11:05

貿聯第2季表現優於預期 股價率先表態反彈

2019-06-10 10:55

5月營收佳 智邦股價帶量強攻

2019-06-10 10:28

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

祥碩下半年營運動能強 股價率先表態

2019-06-10 09:32

美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%

2019-06-10 09:02

技嘉5月營收月減3.5% Q2將微幅季減

2019-06-10 09:01

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

日商關東鑫林新廠 啟用

2019-06-09 22:16

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

鋼價看漲 鋼鐵股樂觀

2019-06-09 22:20

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

台積電5月合併營收804.37億 月增7.7%、年減0.7%

2019-06-10 13:42

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態

2019-06-10 11:39

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

法人估台積電Q2財測不變、Q3季增 但全年恐有隱憂

2019-06-10 12:40

鈊象、旺宏 選逾三個月

2019-06-09 22:28

彰銀多頭攻勢再起 股價續創波段新高

2019-06-10 10:29

台積電、聯發科 四檔靚

2019-06-09 22:28

台股補漲大漲157.27點 收10,566

2019-06-10 13:41

外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增

2019-06-10 11:05

興櫃四悍將 逆勢衝高

2019-06-09 22:22

台積電領軍 台股啟動補漲行情

2019-06-10 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top