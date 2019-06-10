健鼎5月合併營收45.78億 創歷年同期新高

2019-06-10 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB大廠健鼎(3044)今日公布5月合併營收初估約45.78億元，創5月歷史新高，年成長3.2%。較四月營收42.84億月成長6.8%。

累計今年前五月合併營收為209.22億元，和去年同期的200.19億元相比，年成長率4.5%，亦創前五月歷史新高。