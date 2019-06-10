健鼎5月合併營收45.78億 創歷年同期新高

相關新聞
5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態2019-06-10 11:39
股東會本周登場 晶彩科股價帶量揚2019-06-10 10:02
研華5月合併營收46.49億元 年增3.95%2019-06-10 14:55
台達電海英俊示警：沒人看到下半年展望2019-06-10 14:40
友達4月營收210億元 月減13.9%2019-06-10 14:29
友達5月合併營收247億 月增17.9%、年減3.9%2019-06-10 14:07
亞光股東會通過配發2.3元現金股利2019-06-10 13:40
外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增2019-06-10 11:05
貿聯第2季表現優於預期 股價率先表態反彈2019-06-10 10:55
5月營收佳 智邦股價帶量強攻2019-06-10 10:28
環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定2019-06-10 10:26
祥碩下半年營運動能強 股價率先表態2019-06-10 09:32
美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%2019-06-10 09:02
技嘉5月營收月減3.5% Q2將微幅季減2019-06-10 09:01
達興材 今年營運拚新高2019-06-10 00:05
台光電、聯茂 急單加持2019-06-09 22:16
日商關東鑫林新廠 啟用2019-06-09 22:16
小米推手環4 台系鏈樂2019-06-09 22:16
鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂2019-04-16 23:58
被動元件股高殖利率行情 拉開序幕2019-04-04 23:34
崇越電 拿下國際大單2019-03-05 23:35
熱門文章
高股息族 盤面主流2019-06-09 22:25
大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭2019-06-09 19:00
中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底2019-06-09 16:42
鴻海、大立光營運 外資各三問2019-06-09 23:33
5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高2019-06-10 10:57
投信作帳股 躍投資新寵2019-06-09 22:40
三大轉機概念 吸睛2019-06-09 22:25
鋼價看漲 鋼鐵股樂觀2019-06-09 22:20
美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈2019-06-09 23:34
小米推手環4 台系鏈樂2019-06-09 22:16
台光電、聯茂 急單加持2019-06-09 22:16
美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈2019-06-10 09:40
投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉2019-06-09 22:40
達興材 今年營運拚新高2019-06-10 00:05
投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足2019-06-09 22:40
投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡2019-06-09 22:40
台積電5月合併營收804.37億 月增7.7%、年減0.7%2019-06-10 13:42
高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪2019-06-10 08:24
5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態2019-06-10 11:39
投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧2019-06-09 22:40
環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定2019-06-10 10:26
陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦2019-06-09 22:25
台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點2019-06-10 09:13
法人估台積電Q2財測不變、Q3季增 但全年恐有隱憂2019-06-10 12:40
鈊象、旺宏 選逾三個月2019-06-09 22:28
彰銀多頭攻勢再起 股價續創波段新高2019-06-10 10:29
台積電、聯發科 四檔靚2019-06-09 22:28
台股補漲大漲157.27點 收10,5662019-06-10 13:41
外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增2019-06-10 11:05
興櫃四悍將 逆勢衝高2019-06-09 22:22
台積電領軍 台股啟動補漲行情2019-06-10 11:40
留言