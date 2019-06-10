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5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態

2019-06-10 11:39經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中國大陸發放第五代行動通訊（5G）商用執照中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電等4家公司，正式啟動5G商用元年商機，加上市場傳出三星為了搶占華為可能流失的市占，擴大在智慧手機的備料，法人看好台灣散熱族群將受惠，雙題材效應下，今(10)日散熱廠的股價強勢，雙鴻(3324)、泰碩盤中亮燈攻上漲停，健策一度觸及漲停，奇鋐。超眾也是大漲的表現。

中國大陸5G商用時程提早，為南韓、美國、英國之後實現5G商用的國家，4大電信商獲得執照，大陸手機大廠包括OPPO、VIVO、小米等都在積極搶進5G手機，華為５Ｇ手機在今年上半年已陸續進行海外測試，可望在大陸推出，法人看好台灣5G概念股將可受惠。

另外，華為受到美國的封殺威脅，三星擴大備貨，台灣相關散熱族群也受惠，三星新旗艦機Note 10將首度採用散熱能力更強大的熱板（VC），取代原本的熱管（HP），市場傳出這一波的拉貨相當急，造成熱板供應吃緊，包括泰碩、雙鴻、超眾等都在全力趕工。

今日台股開高大漲逾百點，散熱族群表現強勢，雙鴻以128.5元開高後一路衝上漲停135.5元鎖死，漲停追價買單2,829張；泰碩受惠於手機及基地台的布局效益顯現，今年打進三星手機供應鏈，6月將出貨新機種散熱產品，股價同樣強漲，早盤以51.7元開高，一路攻上漲停54.8元鎖死，漲停追價買單6.681張。

健策以112.5元開高後攻上漲停121元，但無法鎖住，漲停雖有打開，但仍是強漲攻勢，盤中漲停8.63%；奇鋐同樣受惠於5G及急單題材，激勵股價以33.7元開高走高一度衝達36元，逼近漲停36.05元，盤中漲幅9.75%；超眾以162元開高，一度衝達173.5元，距漲停174元不遠，盤中漲幅8.51%。

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