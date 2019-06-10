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外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增

2019-06-10 11:05經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

瑞昱(2379)5月合併營收雙成長，近期陸續有外資調高目標價，主要是看好近兩年TWS (無線藍芽耳機晶片)將成為重要成長動能，最新歐系外資調高目評等，由賣出調高至中性，目標價倍增，由102元調高到215元；股價今(10)日開高一舉站上5日線及月線，盤中漲幅逾5%。

瑞昱5月合併營收為53.08億元，月增8.9％，年增40.49%，累計前5月合併營收230.15億元，年增26.7%；第1季營收創新高，每股純益2.71元，第2季在網通、電視顯示器產品出貨成長帶動，加上無線藍牙耳機市況熱絡還有網通標案將陸續開出等題材，看好單季營收可望逐月走揚，挑戰再創新高，且看好下半年會比上半年好。

歐系外資表示，目前藍芽耳機市況大好，預估今年及明年可占瑞昱營收7%、9%，但2020年後動能是否持續則仍有不確定性，主要是藍芽耳機的市場訂價恐遭侵蝕，因此長線效應還要持續觀察；歐系外資將瑞昱評等由賣出調升到中性，目標價由102元調高至215元。

先前美系外資則是表示，瑞昱智慧手機產品比重，出貨給華為的營收比重不到5%，且看好TWS的發展性，維持加碼評等、目標價260元。

瑞昱今日以212元開高，一度拉升至216.5元，順利站上5日線及月線，盤中漲幅5.39%。

瑞昱董事長葉南宏。 圖／聯合報系資料照片
瑞昱董事長葉南宏。 圖／聯合報系資料照片
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