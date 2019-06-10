親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

MLB／回多明尼加遭槍擊 「老爹」歐提茲背部中彈送醫急救

金正恩最新殘酷處決 把將軍大卸八塊餵食人魚

貿聯第2季表現優於預期 股價率先表態反彈

2019-06-10 10:55經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

連接線材大廠貿聯-KY（3665）受惠於美系新客戶資訊類產品拉貨，消費性Docking放量，第二季營收達成法人優於預期，第三季將延續本季榮景，法人預估第三季營收挑戰雙位數成長。今日股價跌深反彈啟動，盤中一度至197.5元，漲幅3.9%。

由於Type-C在資料傳輸、速度及充電量勝過傳統USB2.0，國際品牌大廠新推筆電及平板逐漸減少外接埠，改由Docking替代傳統連接埠，貿聯受惠於美系新客戶於平板及搭載Thunderbolt技術的新機型拉貨，消費型Docking第二季進入出貨高峰期，雖然5月因中國勞動節假期，工作天數減少，但5月營收18.95億元，仍優於法人預期。

貿聯今年營運成長動能主要來自資訊類、家電類及車用三大類產品，其中電器類產品有新客戶的加入外，舊客戶的新產品改款推出也促使電器類產品保有成長力道，與客戶開發新專案，除了既有電源線產品之外，配合客戶需求陸續開發出智慧家電訊號線，今年可為業績增添新動能。另外，特斯拉平價車款Model 3陸續於歐洲、中國開始交付車輛，也可為貿聯車用線束起加分效益。

美中貿易戰越演越烈，牽動貿聯全球佈局，法人表示，先前為預防中美加徵更高額關稅，貿聯已協助客戶逐步完成產能移轉，將資訊類產品線由中國轉移至馬來西亞及台灣，車用及工業用產品線則由中國轉移至馬來西亞與墨西哥，並完成東歐廠之產能擴充，大幅降低衝擊影響。

貿聯董事長梁華哲 報系資料照
貿聯董事長梁華哲 報系資料照
分享

貿聯馬來西亞營收
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

股東會本周登場 晶彩科股價帶量揚

2019-06-10 10:02

美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%

2019-06-10 09:02

外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增

2019-06-10 11:05

5月營收佳 智邦股價帶量強攻

2019-06-10 10:28

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

祥碩下半年營運動能強 股價率先表態

2019-06-10 09:32

技嘉5月營收月減3.5% Q2將微幅季減

2019-06-10 09:01

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

日商關東鑫林新廠 啟用

2019-06-09 22:16

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

鋼價看漲 鋼鐵股樂觀

2019-06-09 22:20

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

權證教戰／觀望短打 緊盯美陸股風向

2019-06-09 13:31

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

林鴻明領信驊 首重創新DNA

2019-06-09 13:46

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

群益投顧副總裁投資心法：掌握人勢時

2019-06-09 13:46

威剛董座扛大旗 要當電競總教練

2019-06-09 13:46

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

技術指標／4懸念拉扯 台股恐續打底

2019-06-09 13:15

台積電、聯發科 四檔靚

2019-06-09 22:28

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

興櫃四悍將 逆勢衝高

2019-06-09 22:22

鈊象、旺宏 選逾三個月

2019-06-09 22:28

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06

統一、台灣高鐵 認購熱

2019-06-09 22:28

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

本周458家股東會 台股聚焦展望

2019-06-09 13:11

聚和迎轉單 業績逐季揚

2019-06-09 22:19

第一類接觸／緯軟邁入高速成長期

2019-06-09 22:19

美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%

2019-06-10 09:02

祥碩下半年營運動能強 股價率先表態

2019-06-10 09:32

智伸科搶綠能財 營收補

2019-06-09 22:19

彰銀多頭攻勢再起 股價續創波段新高

2019-06-10 10:29

日商關東鑫林新廠 啟用

2019-06-09 22:16

緯軟總座蕭清志 帶領公司翻身

2019-06-09 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top