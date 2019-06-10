貿聯第2季表現優於預期 股價率先表態反彈

2019-06-10 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



連接線材大廠貿聯-KY（3665）受惠於美系新客戶資訊類產品拉貨，消費性Docking放量，第二季營收達成法人優於預期，第三季將延續本季榮景，法人預估第三季營收挑戰雙位數成長。今日股價跌深反彈啟動，盤中一度至197.5元，漲幅3.9%。

由於Type-C在資料傳輸、速度及充電量勝過傳統USB2.0，國際品牌大廠新推筆電及平板逐漸減少外接埠，改由Docking替代傳統連接埠，貿聯受惠於美系新客戶於平板及搭載Thunderbolt技術的新機型拉貨，消費型Docking第二季進入出貨高峰期，雖然5月因中國勞動節假期，工作天數減少，但5月營收18.95億元，仍優於法人預期。

貿聯今年營運成長動能主要來自資訊類、家電類及車用三大類產品，其中電器類產品有新客戶的加入外，舊客戶的新產品改款推出也促使電器類產品保有成長力道，與客戶開發新專案，除了既有電源線產品之外，配合客戶需求陸續開發出智慧家電訊號線，今年可為業績增添新動能。另外，特斯拉平價車款Model 3陸續於歐洲、中國開始交付車輛，也可為貿聯車用線束起加分效益。