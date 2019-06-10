技嘉5月營收月減3.5% Q2將微幅季減

2019-06-10 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡大廠技嘉（2376）5月營收較上月略減3.5%，守住單月40億元水準，展望本季，受惠輝達新品上市及英特爾處理器缺貨影響縮小，技嘉本季出貨量將與上季持平，但受到顯卡ASP下滑影響，預期第二季總體營收將較首季小幅下滑。

技嘉公佈5月營收42.31億元，月減3.5%、年減21%，為三個月新低。累計今年前五個月營收246.49億元，年減19.3%，為歷史次高紀錄。

展望第二季，法人預估，本季雖然為傳統淡季，但技嘉今年受惠輝達（NVIDIA）新品上市，預估本季顯卡出貨量將來到75萬至80萬片水準，有機會與首季持平。但因本季出貨的輝達新顯卡系列集中在中低階產品，故ASP（平均單價）將下滑。

至於主板部分，技嘉今年首季出貨240至250萬片區間，第二季仍受到英特爾（intel）處理器缺貨影響，不過，目前缺口已逐漸縮小，壓抑主板出貨量影響減少，法人預估第二季技嘉主機板出貨將達到240至270萬片。

技嘉今年伺服器業務穩健成長，在歐洲、北美及新興市場印度都拿下新客戶。光是首季伺服器業績就年增22%，預估第二季仍會走升，但成長幅度弱於首季。

整體來看，受惠輝達新品上市及英特爾處理器缺貨影響縮小，加上伺服器持續維持成長動能，技嘉本季出貨量將與上季持平，但受到顯卡ASP下滑影響，預期第二季總體營收將較首季小幅下滑。

此外，技嘉第二季新品齊發，上個月才在COMPUTEX上發表New AERO系列高效能筆電，主打創作者市場，目標今年筆電出貨量至少兩位數年成長。

技嘉董事長葉培城指出，技嘉筆電這些年來一直以高端與創新為目標，對筆電的期望是延續主板與顯卡的高創新。而5G時代很快就來臨，技嘉新筆電也是因應科技演變與時代趨勢，隨著自媒體與社群興起，內容創作者擁有前所未有的龐大機會。