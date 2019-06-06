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群創5月營收210億元 月增0.7%

2019-06-06 15:53經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

群創光電 （3481） 今（6）日公布今年5月自結合併營收210億元，較上月增加0.7%，較去年同期減少4.5%。

群創光電5月大尺寸合併出貨量共計1,024萬片，較上月減少2.8%；中小尺寸合併出貨量共計2,028萬片，較上月增加1.4%。

群創今日股價下跌0.09元，成交量逾6.1萬張，收7.15元，收盤價來到歷史新低點。

群創光電
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