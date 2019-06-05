CCL廠5月營收 台光電20.25億、聯茂20.2億元

2019-06-05 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



CCL廠商今日同步公布營收，台光電（2383）今（5）日公布5月營收20.25億元，月增1.4%。至於聯茂（6213）公布5月營收20.2億元，月增2.6%，則創下單月以來歷史次高以及歷年同期新高。

台光電5月營收年增5.2%，累計前五月約為90.93億元，年衰退0.4%。台光電今天提到，仍保守看待市場情況。

聯茂方面5月營收年增1%，累計前五月營收約為92.83億元，聯茂重申，儘管外部變數多，公司在高頻高速市場整體材料滲透率的提高，有助於營運逐季增溫。