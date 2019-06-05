奇偶股東會 公司力拚全年營運優於去年

2019-06-05 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



安控大廠奇偶（3356） 今（5）日召開股東常會，奇偶去年合併淨利6,838萬元，每股純益0.77元，營運轉虧為盈。

董事長戴光正同時在會中分享公司今年產品策略，以智慧零售、智慧樓宇、智慧城市與智慧工廠等人工智慧、深度學習與物聯網為主軸，用高解析與高智慧化整合的解決方案打入不同領域的應用場域，以迎接AIoT人工智慧與物聯網的時代。

戴光正表示，面對接下來的挑戰，公司會持續專注擅長的影像領域，並以解決方案提高產品的附加價值，以提升公司的毛利。

奇偶會中亦通過108年度私募普通股發行案，股東會授權董事會於會後一年內一次辦理，私募額度以1,500萬股為限，希藉此吸引策略性投資人，引進技術、品牌或通路，強化公司競爭力及提升營運效益。

戴光正表示，歷經一年的努力轉型，去年終於終結虧損狀態，也達成去年在股東會對股東們承諾要在一年內轉虧為盈的目標。

會中有股東提問美中貿易戰等議題，關注奇偶在這波美中貿易戰是否能取得商機，戴光正表示，從公司自身產品平台、整合優勢及市場消費特性發表他的看法。

會中並有股東關切何時可恢復配發股利，戴光正回覆為兼顧公司長期發展及維護股東權益考量，今年盈餘先做為撥補公司以前年度的虧損，明年可視盈餘狀況再由董事會適度考慮，希望股東們繼續支持。