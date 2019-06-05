減緩美中貿易戰衝擊 彩晶擬移產能回台

2019-06-05 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中美貿易戰至今仍僵持不下，彩晶（6116）也啟動應對策略，第一階段計畫將南京廠的車用面板約五分之一的產線，移回台灣在台南科學園區的廠房。彩晶表示，為避免投入大量資金，目前規畫先以現有空間做調整，移回產能估計約數十萬台，目標今年年底前能完成產線架設。

彩晶運籌中心副總吳許合表示，中美貿易戰帶來的衝擊，短期內還沒看到真的顯現，未來會持續關注發展狀況，但車用產線過去都在南京，擔心部分國際品牌會被貿易戰影響，因此第一階段計畫把部分車用產線移回台灣。

彩晶現階段將車用面板視為重點之一，其競爭優勢在於能將觸控和面板做到一比一。

吳許合解釋，彩晶自有面板廠跟觸控廠，本身可以做到調動，是少數能做到一比一的面板廠，目前前段在南科廠做，南京廠則做到後段模組及貼合，過去車用面板很少觸控，近年開始增加，後續會盡量加速在車用的觸控跟面板整合。

吳許合表示，過去一兩年車用市場價格雖經過一番洗禮，不過近年車用電子市場快速增長，對大家而言機會相對多，彩晶在中國市場耕耘有成，設有專業團隊在深圳，中國前五大方案商都是彩晶的客戶。

此外，在去年12月華映爆發財務危機後，彩晶也接到部分車用面板轉單。