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彩晶力守獲利 拚工控、車用營收超五成

2019-06-05 13:57經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

彩晶董事長焦佑麒今天主持股東常會。記者蔡銘仁／攝影
彩晶董事長焦佑麒今天主持股東常會。記者蔡銘仁／攝影
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中小尺寸面板彩晶（6116）今（5）日舉辦股東常會，由董事長焦佑麒主持。彩晶今年第1季單季轉虧為盈，每股純益（EPS）0.06元，為唯一獲利台系面板廠，彩晶表示，目前看起來第2季應會比第1季樂觀，下半年保守看待；因手機需求偏弱，今年將積極拉抬工控、車載等應用占比，目標占比超過五成。

彩晶以生產中小尺寸面板為主，手機面板占比最高，過去兩年最高一度達七成，去年仍有六成多，今年預估手機占比會到五成以下，藉由工控、車用應用產品補上缺口。彩晶今年4月營收13.84億元，較去年成長0.05%；累積前四個月營收46.46億元，年減20.25%。

車用部分，過去彩晶主力為陸系客戶，今年上半年加入日系客戶，加上近年車用電子產品成長飛快，前景備受期待。彩晶運籌中心副總吳許合指出，過去兩三年，車用占比逐漸提升，主要產品為車用的南京廠，中國大陸目前前九暢銷的SUV車款，有五款採用彩晶的產品。

彩晶去年車用產品，營收占比約20%左右，今年目標提升到30%。吳許合表示，彩晶車用產品齊全，車前和車後都有，去年銷售主要為中國市場，今年日系品牌成長會比較多，用於歐系品牌的產品已送樣，預期下半年到明年會上量。此外，15.6吋新品正在研發，預計會推進陸系品牌。

另外，工控也為彩晶的發展重點之一，品項包括智能家居、智能家電、穿戴裝置等，今年目標營業額占比提升到35%以上，明年起成長可望增速。吳許合表示，智慧音箱為智能家居應用中最熱的區塊，另智慧家電未來商機也相當值得期待，「未來一兩年可以看到智慧家電用面板的比例，會越來越高。」

彩晶調整產品組合，逐步減少手機占比，吳許合坦言：「今年手機價格壓力非常大。」上半年手機面板價格相對穩定，下半年因新案開發，加上季節性調整強、品牌集中度高，以及中美貿易戰帶來的衝擊，不排除價格小幅下修，未來手機銷售上壓力相對較大。

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