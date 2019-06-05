親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

和鑫帶量走強 早盤股價漲1.4%

2019-06-05 11:01經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

和鑫（3049）今（5）日帶量走強，早盤大漲1.4%、成交量迅速放大到萬張以上，只可惜大盤盤中走弱，日K浮現一根黑K棒，順利站穩所有均線。

從籌碼面來看，資券同增，顯示市場氛圍相對樂觀，而外資、自營商近日則是頻頻進出和鑫，外資持股比例維持在8.4%、三大法人持股比例9.38%。

和鑫即將於下周舉行股東會，綜觀去年整體營運，和鑫表示，國際品牌業者持續在智慧手機產品導入AMOLED高階面板，和鑫也已於去年上半年完成新增產能擴充，並於去年下半年加入新產線，今年有望持續提升營運績效。

和鑫外資
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

喬鼎推新品 營運加分

2019-06-04 23:51

和碩攜手英商 搶攻AR

2019-06-04 23:51

研華 擬赴俄設研發中心

2019-06-04 23:51

晶睿 上月營收寫次高

2019-06-04 23:51

5月營收／牧德＋2% 新品效益大

2019-06-04 23:45

5月營收／偉詮電 成長一成

2019-06-04 23:40

信邦 營收連三月創高

2019-06-04 23:40

後張忠謀時代首場股東會 台積電股東最想知道這些事

2019-06-04 15:48

亞資升目標價至415元 聯發科淡定

2019-06-04 14:34

大股東7／25召開股臨會 虹冠電經營權變天？

2019-06-04 14:28

英飛凌收購賽普拉斯 外資正面看待旺宏

2019-06-04 13:21

M31円星科技旗下產品 獲信驜360度影像晶片採用

2019-06-04 12:14

大客戶推5G晶片 雍智下半年營運看旺

2019-06-04 11:17

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48

聯發科、旺宏 外資喊買

2019-06-04 23:47

後張忠謀時代首場股東會 台積電股東最想知道這些事

2019-06-04 15:48

台股量縮價跌 法人預期：反彈格局不變

2019-06-04 16:40

亞資升目標價至415元 聯發科淡定

2019-06-04 14:34

英飛凌收購賽普拉斯 外資正面看待旺宏

2019-06-04 13:21

三巨頭領跌 台股下跌70點收10,429點失守月線

2019-06-04 13:47

業績雙升股 盤面焦點

2019-06-04 23:47

台積電股東會登場 雙首長處女秀股價大漲

2019-06-05 09:13

台股量縮 這兩檔高價傳產股強漲吸睛

2019-06-04 17:52

買超僅一日行情？鴻海、台積電居外資賣超前三、四名

2019-06-04 17:18

大江5月營收不如預期 股價大跌

2019-06-04 23:42

法人作帳 PCB族群逆勢反彈

2019-06-04 23:47

IC設計 股價秀4塊肌

2019-06-04 14:34

大同條款上路 虹冠電成為第一家經營權易主上市公司

2019-06-04 12:42

南亞科 攀四個月高點

2019-06-04 23:47

三王齊挫台股收跌70.95點 三大法人賣超70.71億

2019-06-04 15:14

5月營收／穩懋＋8% 宏捷科＋24%

2019-06-04 23:45

台股量縮 面臨年線保衛戰

2019-06-04 23:37

台股連續兩天低量 投顧：6月指數打底機率大

2019-06-04 16:31

傳美國商務部來台調查台積電 劉德音鄭重否認

2019-06-05 10:08

中資出清股票賣壓 大同帶量重挫

2019-06-04 15:43

國巨股東會通過配息45元 陳泰銘看未來景氣：謹慎保守

2019-06-05 11:00

雙鴻攻5G商轉 股東會明登場

2019-06-04 14:28

信邦 營收連三月創高

2019-06-04 23:40

和碩攜手英商 搶攻AR

2019-06-04 23:51

儒鴻、遠東新 四檔吸睛

2019-06-04 23:55

台股尖牙供應鏈 停看聽

2019-06-04 14:34

台股目標指數 花旗砍至10,400

2019-06-04 23:37

M31円星科技旗下產品 獲信驜360度影像晶片採用

2019-06-04 12:14

5G訂單上門 雍智蓄勢待發

2019-06-04 14:28

多事之秋 特別股可為資產避風港

2019-06-05 08:31

日盛鐘國忠：台股短線指數區10,200~10,600

2019-06-04 14:24

基亞 搶食陸細胞治療大餅

2019-06-04 23:44

大股東7／25召開股臨會 虹冠電經營權變天？

2019-06-04 14:28

IATA推新制 元太受惠

2019-06-04 23:42

金管會要求陸資龍峰持股限期出清 大同股價跌破20元

2019-06-04 19:12

訊聯合作申請連3發 股價喜洋洋

2019-06-04 14:34

聯亞5月營收 大增22%

2019-06-04 23:41

和大、國泰金 選長天期

2019-06-04 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top