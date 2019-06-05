和鑫帶量走強 早盤股價漲1.4%

2019-06-05 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



和鑫（3049）今（5）日帶量走強，早盤大漲1.4%、成交量迅速放大到萬張以上，只可惜大盤盤中走弱，日K浮現一根黑K棒，順利站穩所有均線。

從籌碼面來看，資券同增，顯示市場氛圍相對樂觀，而外資、自營商近日則是頻頻進出和鑫，外資持股比例維持在8.4%、三大法人持股比例9.38%。

和鑫即將於下周舉行股東會，綜觀去年整體營運，和鑫表示，國際品牌業者持續在智慧手機產品導入AMOLED高階面板，和鑫也已於去年上半年完成新增產能擴充，並於去年下半年加入新產線，今年有望持續提升營運績效。