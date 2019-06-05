是方發股東紅包 股東會通過每股配發7.5元現金

2019-06-05 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信小金雞是方電訊今（5）日召開股東會，通過每股配發6元現金股利，總經理劉耀元表示，今年是方將持續提升營收獲利、開拓雲端應用、深耕企業客戶，強化服務認證。

是方股東會通過財務報告，去年營收22.72億元，年增7%，稅後純益4.87億元，年增26%，每股稅後純益7.41元，超越原本預期。

是方計畫今年發放每股6.5元現金股利，加上以資本公激發出每股1元現金，總計今年每股將發出7.5元，盈餘分配率101%，是方今日股價約為210元，現金殖利率約3.6%。

是方表示，台灣主計處預估2019年全年經濟成長率約2.41%，且受到美中貿易大戰影響，企業投資相對保守，持續縮減IT預算，電信業者營收成長受到很大挑戰。

是方指出，將以電信中立的IDC機房服務為基石，數據網路及雲端商務應用服務是雙成長主軸，同時積極與亞馬遜AWS、微軟、Google、Polycom等國際雲端大廠及軟體業者合作，針對不同產業別推出不同雲端資通訊解決方案，吸引國際及國內客戶使用。

是方4月營收2.03億元，僅次於今年1月的2.05億元，創下歷史次高，累計前4月營收7.97億元，年增約9%。2018年是方來自數據網路服務貢獻營收約52.32%，IDC機房服務占27.38%，語音通信服務占11.93%，雲端應用服務占8.4%，較2017年5.5%提升。