信邦5月營收16.22億元 再創歷史新高

2019-06-04 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



電子零組件廠商信邦今天公布2019年5月合併營收為16.22億元，月增2.13%，年增22.85%，再創單月歷史新高；累計2019前五月合併營收為72.64億元，較去年同期成長18.29%。

信邦指出，2019年5月合併營收16.22億元，再次超越4月之營運表現，創公司成立以來，單月營收首次突破16億元及歷史高點，已連續三個月改寫單月營收歷史高點紀錄；累計2019前5月合併營收為72.64億元，亦為歷年同期之高點。

信邦2019年5月合併營收之成長，係綠能、汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售較4月增長；相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長23.45%、汽車產業減少2.16%、綠能及節能產業成長47.89%、工業應用產業成長18.41%、通訊及電子週邊產業成長0.85% 。隨著各產業需求逐漸增溫，後續月份營運仍有成長空間。

就5月產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收77.06%；連接器及零組件銷售佔22.94%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔30.26%；綠能及節能產業佔27.77%；通訊及電子週邊產業佔合併營收24.58%；醫療及健康照護產業佔9.16%；汽車產業佔8.23%。