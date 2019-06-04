親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

評／巨嬰化的中華職籃 趁還沒開始就結束掉它吧！

支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

M31円星科技旗下產品 獲信驜360度影像晶片採用

2019-06-04 12:14經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽智財開發商円星科技M31（ 6643）與全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技（5274）今（4）日宣布，雙方將建立長期的合作夥伴關係。信驊科技開發的360度影像專用處理晶片（Cupola360）已採用円星科技的高速接口D-PHY IP，積極佈局全球全景影像晶片市場。

M31円星科技總經理林孝平表示，円星科技的高速接口D-PHY IP，支援相機串行接口CSI介面（Camera Serial Interface）與顯示串行接口DSI介面（Display Serial Interface），是專為影像晶片與相機模組之間連接介面而開發，可廣泛應用於各種智能手機和多媒體應用。

林孝平表示，信驊科技是全球第一大的伺服器管理晶片供應商，他們的產品無論各項應用，皆以高品質、高性能立足全球，能與信驊科技成功合作，未來必能建立更緊密的長期合作關係」。

信驊科技董事長林鴻明則表示，信驊科技看好360度相機產業的全球發展趨勢，於2018年發表全球首款360度影像專用處理晶片Cupola360，特別採用M31円星科技的低功耗D-PHY IP，可應用於旅遊聚會、行車紀錄、居家監控等情境中。

除了消費性應用市場，今年信驊科技將持續探索Cupola360全景影像晶片在安全監控及人工智慧等應用領域的可能性，未來也將持續與M31保持密切合作，開發出更多高競爭力的晶片。

信驊相機模組
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

大客戶推5G晶片 雍智下半年營運看旺

2019-06-04 11:17

TWS藍牙概念股 商機大

2019-06-03 23:53

光寶科 將100%擁有LOJ

2019-06-03 23:53

精誠入股藍新 獲一席董事

2019-06-03 23:52

樺漢 今年拚賺一股本

2019-06-03 23:44

樺漢董座朱復銓談貿易戰：已做好準備

2019-06-03 23:43

華擎 毛利率看增

2019-06-03 23:43

緯穎趕出貨 避美墨戰火

2019-06-03 23:43

晶睿衝刺AI 營運添動能

2019-06-03 23:42

合勤 攻商用無線基地台

2019-06-03 23:42

諾基亞推新機 供應鏈樂

2019-06-03 23:42

亞太、台灣之星 強打低資費

2019-06-03 23:42

華新科搶日單 奏效

2019-06-03 23:42

面板股東會 彩晶明打頭陣

2019-06-03 23:42

華擎主板Q3可望放量 毛利率挑戰去年

2019-06-03 14:31

明基材盤中翻紅 偏光片抗跌

2019-06-03 14:31

首季唯一獲利！面板股東會 彩晶打頭陣

2019-06-03 14:31

台積電、大立光展望 仍有信心本錢

2019-06-03 14:31

外資賣超6年最大 大立光守前低壓力大

2019-06-03 14:31

外資逆勢喊進 台達電股價帶勁

2019-06-03 14:31

台積電周三股東會 法人聚焦策略、展望

2019-06-03 14:31

華擎毛利率 挑戰超越去年

2019-06-03 12:15

無懼大盤走弱 晶彩科盤中翻紅

2019-06-03 11:40

買盤敲進 明基材股價黑翻紅

2019-06-03 11:39

華為遭封殺 外資看好台達電受惠

2019-06-03 11:33

合勤控股價走揚 站上月線

2019-06-03 10:28

世芯-KY股價逆勢上漲 可望突破波段高點

2019-06-03 10:26

外資連續買超 奇偶止跌反彈

2019-06-03 10:01

旺季到來 立積股價逆勢翻揚

2019-06-03 09:51

友達董座彭双浪表現受肯定 獲頒北科大名譽博士

2019-06-03 08:36

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

12檔殖利率逾5% 跟「彈」拉下影線

2019-06-03 17:52

電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03

大飲找到會計師 免下市露曙光

2019-06-03 17:56

大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35

蘋概股沒跌完「現在不適合抄底」 預期明年iPhone銷量減兩成

2019-06-03 23:59

不畏美股重挫 台積電領漲台股收復10500關卡

2019-06-03 13:49

台積、鴻海 外資轉買

2019-06-04 00:31

高殖利率股 買盤進駐

2019-06-03 23:50

TWS藍牙概念股 商機大

2019-06-03 23:53

華新科搶日單 奏效

2019-06-03 23:42

晶圓一哥 台積電賣中芯股票

2019-06-04 00:35

Fed主席談話、ECB利率會議 本周多空聚焦

2019-06-03 15:30

郭台銘示警美中全面對抗 鴻海6月11日自辦法說

2019-06-04 10:37

興富發首家商場 出擊

2019-06-03 23:46

川普揮劍墨西哥 緯穎等台廠重傷

2019-06-03 14:31

2019下半年台股：貿易戰後迎來大選行情 內需將成主流

2019-06-03 14:26

吳佩奇：盤中留意VIX變化

2019-06-04 08:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top