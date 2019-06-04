M31円星科技旗下產品 獲信驜360度影像晶片採用

2019-06-04 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽智財開發商円星科技M31（ 6643）與全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技（5274）今（4）日宣布，雙方將建立長期的合作夥伴關係。信驊科技開發的360度影像專用處理晶片（Cupola360）已採用円星科技的高速接口D-PHY IP，積極佈局全球全景影像晶片市場。

M31円星科技總經理林孝平表示，円星科技的高速接口D-PHY IP，支援相機串行接口CSI介面（Camera Serial Interface）與顯示串行接口DSI介面（Display Serial Interface），是專為影像晶片與相機模組之間連接介面而開發，可廣泛應用於各種智能手機和多媒體應用。

林孝平表示，信驊科技是全球第一大的伺服器管理晶片供應商，他們的產品無論各項應用，皆以高品質、高性能立足全球，能與信驊科技成功合作，未來必能建立更緊密的長期合作關係」。

信驊科技董事長林鴻明則表示，信驊科技看好360度相機產業的全球發展趨勢，於2018年發表全球首款360度影像專用處理晶片Cupola360，特別採用M31円星科技的低功耗D-PHY IP，可應用於旅遊聚會、行車紀錄、居家監控等情境中。

除了消費性應用市場，今年信驊科技將持續探索Cupola360全景影像晶片在安全監控及人工智慧等應用領域的可能性，未來也將持續與M31保持密切合作，開發出更多高競爭力的晶片。