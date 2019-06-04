大客戶推5G晶片 雍智下半年營運看旺

2019-06-04 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC測試廠雍智（6683）受惠於台系大客戶推出5G單晶片，預計5G終端產品最快明年第1季發表，雍智第2季進入旺季、下半年營運持續升溫，加上人工智慧、車用電子等終端應用需求增加，法人預估今年營收可望維持雙位數成長。

雍智大客戶台系手機晶片大廠近期發表最新5G系統單晶片，採用台積電7奈米製程多模數據機晶片，最新CPU、GPU和APU技術，預期5G移動平台於2019年第3季向主要客戶送樣，首批搭載該移動平台的5G終端產品最快將在2020年第1季度問市，由於雍智過往為該大客戶測試載板主要供應廠，可望受惠於該客戶5G提前推出效應加持。

此外，5G、人工智慧、車用電子講求高頻高速，終端產品應用陸續開出，帶動整體測試載板需求增加，包含5G、車用雷達、無線射頻天線模組等新技術，多元化的功能及性能要求，需要測試的項目變多，對製造端而言，成本逐漸增加，故認證IC製造的良率重要性高，而 IC 測試載板及探針卡也都要特別設計來因應 。

法人指出，第2季因傳統旺季及終端客戶提高晶片複雜度，帶動整體供應鏈價值提升，連帶推升雍智營運獲利結構優於去年表現，由於IC測試板卡廠，客戶為多屬中系IC設計、封測、驗證與測試設備廠，屬高進入門檻的利基市場。

另外，IC老化測試配合客戶產品的特性和設計需求可搭配各式微探針進行各種待測物測試，新加入客戶為今年營運增添動力，預期今年營運維持雙位數成長。