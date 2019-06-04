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西勝5月營收2.3億元 月增46％

2019-06-04 08:46經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

全球NB電池模組大廠西勝（3625）公告5月合併營收2.3億元，與去年同期相當，並較上月大幅成長46％。

西勝表示，英特爾（Intel） CPU缺貨情況已紓解，NB產業回溫，OEM業務回升；近年公司積極開發的ODM產品也陸續出貨，5月營收已回到去年同期的高位水準附近。

西勝指出，NB產業步入旺季，隨著公司的垂直整合及自動化生產線產能加入，預料單月營收將逐月走高。

西勝首季受到CPU缺貨，加上淡季效應的影響，NB電池模組出貨不如預期。近期CPU缺貨情況緩解，西勝NB電池模組出貨也接近去年水準，且產業將步入旺季，預計出貨量將持續提升；在ODM業務方面，產品陸續增加出貨，5月份ODM業務較上月成長三成，ODM產品毛利率相對較高，出貨成長預期對拉升公司平均毛利率有正面助益。

針對中美貿易戰，NB若被納入第四波加徵關稅產品的因應，西勝表示，公司為NB產業配套廠，未來將配合系統大廠狀況調整，目前仍持續提高自動化產線的產能與BMU、電池機殼自製率，降低生產成本為主。

此外，貿易戰效應的漲價預期心理，加上旺季來臨，客戶有提前拉貨備庫存的現象，在新增產能陸續加入，公司今年的旺季效益可期。

NBODM電池模組

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