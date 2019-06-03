華擎毛利率 挑戰超越去年

2019-06-03 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡廠華擎（3515）今年營運目標積極，定下主板年出貨量增長1成目標，隨著intel、AMD新品陸續上市，可望帶動主板在第三季開始放量，毛利率有機會持續向上，今年全年挑戰超越去年22.2%水準。

華擎在2017年第三季開始受惠加密貨幣「挖礦」狂潮，之後毛利率不斷攀升，到去年第一季攀至高峰25.7%，唯隨著「挖礦」需求急凍，華擎毛利率也跟著下滑，到今年第一季僅剩17.1%。

華擎去年毛利率22.2%，為歷史次高紀錄。華擎指出，今年目標除了主機板出貨力拼向上外，首要之務就是守住毛利率，隨著英特爾（intel）新品5月上市，加上超微（AMD）新品7月上市，預期主板在6、7月開始放量，毛利率可望持續向上，全年挑戰超越去年22.2%水準。

華擎近期發表旗下包含Intel Z390及AMD X570平台之全系列主板新品，及採用AMD架構的Phantom Gaming系列顯示卡與全新系統解決方案的迷你電腦系列新品。

全球主板產業近年持續維持下滑趨勢，但華擎提高中高階產品比重，以及今年來受惠系統組裝業者拉貨，且在日本、南韓等市場穩健成長下，今年主板出貨目標力拼年增一成、達400萬片。

由於今年AMD積極推出新品，華擎主板出貨比例也呈現變化，上一代AMD新品約莫5~6款規格，近期華擎一次推出10款新品。以今年上半年來看，intel及AMD主板比重約為7:3，但到下半年AMD比重略為提升，變化為6.5:3.5。

不過，市場仍有隱憂，主要基於intel CPU持續缺貨，目前業界普遍預估要到第三季末才能紓解，在CPU缺貨下，壓抑主板出貨動能。此外，以華擎自身來看，由於去年第一季受惠挖礦熱潮，ASP明顯拉高，但到今年第一季已下滑約一成，目前華擎認為，ASP提升仍要看新品銷售狀況。