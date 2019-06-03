親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

假新聞再進化：挑戰民主的「深度偽造」科技

綠營議會猛轟 韓國瑜怒嗆女議員：妳不及格、雙重標準

華擎毛利率 挑戰超越去年

2019-06-03 12:15經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

板卡廠華擎（3515）今年營運目標積極，定下主板年出貨量增長1成目標，隨著intel、AMD新品陸續上市，可望帶動主板在第三季開始放量，毛利率有機會持續向上，今年全年挑戰超越去年22.2%水準。

華擎在2017年第三季開始受惠加密貨幣「挖礦」狂潮，之後毛利率不斷攀升，到去年第一季攀至高峰25.7%，唯隨著「挖礦」需求急凍，華擎毛利率也跟著下滑，到今年第一季僅剩17.1%。

華擎去年毛利率22.2%，為歷史次高紀錄。華擎指出，今年目標除了主機板出貨力拼向上外，首要之務就是守住毛利率，隨著英特爾（intel）新品5月上市，加上超微（AMD）新品7月上市，預期主板在6、7月開始放量，毛利率可望持續向上，全年挑戰超越去年22.2%水準。

華擎近期發表旗下包含Intel Z390及AMD X570平台之全系列主板新品，及採用AMD架構的Phantom Gaming系列顯示卡與全新系統解決方案的迷你電腦系列新品。

全球主板產業近年持續維持下滑趨勢，但華擎提高中高階產品比重，以及今年來受惠系統組裝業者拉貨，且在日本、南韓等市場穩健成長下，今年主板出貨目標力拼年增一成、達400萬片。

由於今年AMD積極推出新品，華擎主板出貨比例也呈現變化，上一代AMD新品約莫5~6款規格，近期華擎一次推出10款新品。以今年上半年來看，intel及AMD主板比重約為7:3，但到下半年AMD比重略為提升，變化為6.5:3.5。

不過，市場仍有隱憂，主要基於intel CPU持續缺貨，目前業界普遍預估要到第三季末才能紓解，在CPU缺貨下，壓抑主板出貨動能。此外，以華擎自身來看，由於去年第一季受惠挖礦熱潮，ASP明顯拉高，但到今年第一季已下滑約一成，目前華擎認為，ASP提升仍要看新品銷售狀況。

AMD毛利率CPU

相關新聞

華為遭封殺 外資看好台達電受惠

2019-06-03 11:33

無懼大盤走弱 晶彩科盤中翻紅

2019-06-03 11:40

買盤敲進 明基材股價黑翻紅

2019-06-03 11:39

合勤控股價走揚 站上月線

2019-06-03 10:28

世芯-KY股價逆勢上漲 可望突破波段高點

2019-06-03 10:26

外資連續買超 奇偶止跌反彈

2019-06-03 10:01

旺季到來 立積股價逆勢翻揚

2019-06-03 09:51

友達董座彭双浪表現受肯定 獲頒北科大名譽博士

2019-06-03 08:36

面板雙虎股價破底 有隱憂

2019-06-02 23:34

雙虎股票價差近兩成 市場熱議

2019-06-02 23:33

日本樂天模式 台廠想複製

2019-06-02 23:04

智邦 搶電信白牌商機

2019-06-02 23:04

折疊機打開市場…三大關卡

2019-06-02 23:03

瑞儀車載面板 Q2出貨倍增

2019-06-02 23:03

台郡：軟板需求倍數增長

2019-06-02 23:03

蘋果攻折疊機 台系鏈樂

2019-06-02 23:03

致伸營收 拚逐季走高

2019-06-02 23:02

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

哥的逆襲！乖乖一夕變天 大同條款就這麼強大

2019-06-03 09:37

面板雙虎股價破底 有隱憂

2019-06-02 23:34

緯穎、緯創 外資保守看

2019-06-02 23:13

蘋果攻折疊機 台系鏈樂

2019-06-02 23:03

台積、大立光 5月營收看升

2019-06-02 23:40

台股作帳行情 將啟動

2019-06-02 23:49

面板雙虎股價縮水 市場派覬覦？

2019-06-03 00:44

雙虎股票價差近兩成 市場熱議

2019-06-02 23:33

大立光開盤跌逾3% 台股開低走低大跌逾百點

2019-06-03 09:17

新漲價概念股 多頭特工隊

2019-06-02 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top