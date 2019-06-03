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華為遭封殺 外資看好台達電受惠

2019-06-03 11:33經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台達電總部大樓。台達電／提供
台達電總部大樓。台達電／提供
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中美貿易戰情勢加溫，除華為遭美國政府封殺外，近期美方再闢新戰場，對墨西哥產品加徵關稅，台達電（2308）屢屢中槍，被法人點名會遭受衝擊。不過，在台達電執行長鄭平出面澄清後，亞系外資出示報告力挺，強調台達電是華為遭封殺潛在受惠者，喊「買進」評等，目標價上看195元，帶動今（3）日盤中大漲逾3%，表現逆勢抗跌。

華為遭到美國政府為首，聯合諸多歐美企業抵制，由於華為現階段對台廠訂單佔比龐大，也讓零組件供應鏈遭受波及。對於華為影響，鄭平澄清，目前出貨給華為的產品為風扇、散熱等零組件，營收佔比低於1%。實質影響不大。

鄭平指出，雖然受到中美貿易戰衝擊，導致工業自動化（IA）自去年以來表現疲弱，但ICT資通訊產品表現不錯，樓宇自動化成績也不差。台達因產品組合多元，因此中美貿易戰影響較小。

不過，因應中國輸往美國產品加徵10-25%關稅，台達電啟動應變方案，包含網通、安控及部分工業自動化等產品已陸續移出中國生產，藉此因應美國關稅。

鄭平喊話，外資聽到了。亞系外資在最新出爐的報告指出，台達電有吸引力的估值提供另一個切入點，認為現在股價低檔可以介入，以及台達電其實是華為遭封殺的潛在受惠者，故此，給予「買進」評等，維持目標價195元。

台達電今日在外資喊多下，盤中股價急拉，最高來到149元，挑戰重回150元關卡，相比其他權值股弱勢，台達電表現逆勢抗跌。

亞系外資分析，台達電4月初以來基本面變化有限，但股價卻修正將近15%，但以今明年本益比來看，目前股價處於低檔，在下半年旺季來臨之前，現在是介入的好時機。

亞系外資指出，台達電是華為失去電信設備訂單的潛在受惠者，主要因為華為對台達電影響不到1%，加上台達電也是其他電信設備商如諾基亞、愛立信的主要電源供應商，因此，華為假設掉單也會被台達電其他客戶拿走。

此外，先前美國政府對墨西哥加徵5%關稅，並揚言逐月上調，消息一出，引發法人圈憂慮，市場甚至傳出一份名單，指台達電在墨西哥有工廠，生產工業自動化產品及通訊設備用電源管理之銷售，營收將受到影響。惟台達電事後澄清，在墨西哥僅只有辦公室、並無工廠據點。

台達電華為

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