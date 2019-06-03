旺季到來 立積股價逆勢翻揚

2019-06-03 09:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



立積董事長馬代駿。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立積（4968）逐漸擺脫去年營運頹勢，在WiFi射頻前端模組競爭力提升、貿易戰轉單效應及下半年旺季加持，近期股價逆勢抗跌，盤中一度來到71.2元高點，漲幅3.2%。

立積第二季除了FM晶片進入季節性淡季營收減少之外，WiFi與LTE相關應用皆有成長機會。另外，該公司被法人圈點名，是貿易戰少數受惠企業，中國廠商進行替換美商零組件的動作，帶動大量轉單效應，為立積帶來顯著的營收成長動能，加上下半年進入旺季，國際大廠出貨量增，法人預估第三季營收可望出現雙位數成長。