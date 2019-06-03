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餐桌全球化？華人吃花膠，非洲「血汗魚鰾」

友達董座彭双浪表現受肯定 獲頒北科大名譽博士

2019-06-03 08:36經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達董事長暨執行長彭双浪日前於台北科技大學畢業典禮，獲頒名譽博士，他以臨危受命專業經理人、薩克斯風街頭藝人、科技農夫的多重親身經歷，勉勵畢業生：「畢業是人生磨練的開始，希望大家以熱情和勇氣迎接新挑戰，創造自己的斜槓人生！」

彭双浪1979年畢業於北科大前身臺北工專二專工業工程科，投身科技產業30多年，帶領友達重返獲利、推動價值轉型策略。他促成「臺灣顯示器聯合總會」整合光電產業，發起「GOLF學用接軌聯盟」俾利產學共享資源，並因致力於綠色環境永續、科技與文化遺產共存課題，2018年獲臺灣永續能源研究基金會「全球企業永續傑出人物獎」。

不只名揚業界，彭双浪關注母校發展，除了擔任北科大產官學研菁英協會理事長、工業工程與管理系友會理事長，與母校簽署共同研發專案、短中長期實習制度、獎學金及講座等產學合作計畫，每年持續捐助校務基金、捐贈儀器設備，更將除役廠房轉型為全台唯一液晶面板實習工廠，首家簽約學校就是北科大，協助母校維繫技職龍頭地位。

事業有成的彭双浪，其實出身新竹農家，當過牧童、建築工人，天未亮就趕火車到桃園上學（現北科大附屬桃園農工），一路勇於挑戰，30多年職涯中外派資歷占三分之一，赴馬來西亞九年接受多元文化洗禮、赴大陸蘇州四年打造友達海外首廠。他說，外派歷練開拓他的視野，助他屏除偏見、培養同理心，也鼓勵學弟妹成為積極的地球公民，發揮正向力量關懷社會。

友達董事長彭双浪（右）獲頒北科大名譽博士，北科大校長王錫福（右）親自頒獎。圖／友...
友達董事長彭双浪（右）獲頒北科大名譽博士，北科大校長王錫福（右）親自頒獎。圖／友達提供
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