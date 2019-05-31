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韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

新產品與新事業帶動 承啟下半年看旺

2019-05-31 21:38經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

電競顯示卡廠承啟今日發表電競一體機新產品，正好搭上2019年中國大陸電競旅館的新需求，並透過轉投資思騰合力，跨入AI伺服器，在新產品與AI新事業雙箭頭帶動下，下半年業績成長可期。

承啟今天在Computex 2019發表電競一體機新產品，該產品售價約10萬元，主打高單價市場，將在6月量產及上市。

承啟母公司，即中國大陸最大的板卡廠七彩虹板卡事業部總經理丁雪峰今天表示，2019年大陸來自網吧的需求開始復甦，將帶動電競的換機潮，同時，大陸2019年新興起電競旅館，這是全新的需求，預期可望帶動顯示卡、主機板及電競等產品的出貨量。

承啟自2018年積極發展新事業與新產品，去年6月成立區塊鏈應用技術發展部門，去年12月14日經董事會通過，透過子公司轉投資思騰合力科技公司，2019年第1季末完成股權整併。承啟4月營收4.58億元，年增33.2%，主要就是來自顯示卡及AI伺服器銷售的增加。

思騰合力總經理王偉今天說，中國政府已推出新一代AI發展規畫，首次將AI提升為國家戰略。目前中國有14億人口，行動端用戶超過10億人，加上全國有6,000多萬個攝影機，每天產生的醫療數據也很多，這些龐大數據都成為AI的發展基礎。

王偉表示，大學高等教育客戶占思騰合力營收約40%，科學研究占15%，AI企業客戶超過40%。由於中國的AI企業超過1,000家，其中大型的公司都已和思騰合力建立合作關係，看好2019年來自AI企業部門的營收將成長最多，2019第4季則是全年最旺的一季。

承啟董事長高樹榮表示，承啟已開始認列來自思騰合力的營收與獲利，同時，美中貿易戰愈演愈烈，中國不管是晶片、軟硬體及服務，都高度要求本地化，使得來自本地化的需求非常強烈，也將推升承啟的業績進一步增長。

承啟在Computex 2019發表最新一體機產品，圖為承啟母公司七彩虹板卡事業...
承啟在Computex 2019發表最新一體機產品，圖為承啟母公司七彩虹板卡事業部總經理丁雪峰(左起)、承啟發言人周子安。記者蕭君暉/攝影
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