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是神還是鬼？網友翻出吳子嘉爆料過往 堪稱GG史

中執會為蔡排除萬難...他獨排眾議 看好賴初選過關

東捷早盤股價帶量走揚 10日線翻紅

2019-05-31 09:36經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板設備廠東捷（8064）歷經一波跌勢後，近期股價逐步回溫，今日受惠櫃買指數開紅激勵，日K連續第四個交易日走紅，帶量走揚，盤中最高一度漲至17.8元；10日線由黑翻紅，呈向上成長。

東捷將在6月21日舉辦股東會，日前發布營業報告書指出，過去一年的成長，受惠中國大陸面板廠建廠需求訂單帶來挹注；LCD產業亦積極透過既有產線，小幅擴產或去瓶頸化增加產能，替其營運增添動能。

展望今年，東捷表示，台系面板廠衝新製程、新產品，需求穩定；中國面板廠續擴產，將積極爭取訂單。

面板股東會櫃買指數
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