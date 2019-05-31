東捷早盤股價帶量走揚 10日線翻紅

2019-05-31 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



面板設備廠東捷（8064）歷經一波跌勢後，近期股價逐步回溫，今日受惠櫃買指數開紅激勵，日K連續第四個交易日走紅，帶量走揚，盤中最高一度漲至17.8元；10日線由黑翻紅，呈向上成長。

東捷將在6月21日舉辦股東會，日前發布營業報告書指出，過去一年的成長，受惠中國大陸面板廠建廠需求訂單帶來挹注；LCD產業亦積極透過既有產線，小幅擴產或去瓶頸化增加產能，替其營運增添動能。

展望今年，東捷表示，台系面板廠衝新製程、新產品，需求穩定；中國面板廠續擴產，將積極爭取訂單。