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緯穎第三家大客戶 耶誕節開始出貨

2019-05-30 21:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯穎總經理洪麗甯今日表示，2019下半年需求將比上半年好，但仍要觀察美中貿易戰的不確定性，至於第三家客戶（亞馬遜），規劃在耶誕節開始小量出貨，也將成為支撐該公司2020年業績增長的第三支腳。

開放式運算計畫平台（OCP）今天在Computex 2019舉行論壇，洪麗甯是論壇主持人，她在會後接受訪問時，作出以上表示。

由於緯穎之前表示，2019上半年表現較平淡，希望下半年可以恢復成長，洪麗甯今天說，目前看起來，下半年需求會比上半年好，但美中貿易戰將如何演變，還要觀察其不確定性。

至於因應美中貿易戰的產能規畫，她說，按計畫進行。緯穎的伺服器是在墨西哥組裝，以整個伺服器機櫃交付，因應中美貿易戰，緯穎在2019第2季啟動台灣台南廠，第一條SMT產線4至5月進駐，6月底前投產，2019年底將有兩條SMT線，2020上半年將達三條，使得台灣SMT產能將提升到50%，另外50%在中國。

緯穎目前三大生產據點，分別為墨西哥、捷克及中國，墨西哥產能約占六成，其餘各占兩成。緯穎多數北美客戶都是在緯創中國廠打主機板，再送到緯創墨西哥組裝成機櫃交貨，考量未來客戶長期需要，緯穎在台南設置第一座屬於自己的工廠，這也是今年緯穎主要資本支出的項目。

在客戶方面，緯穎兩大客戶為臉書及微軟，兩大客戶占緯穎營收超過90%，至於第三家客戶（亞馬遜），洪麗甯說，預定在2019年耶誕節開始小量出貨，2020年則會大量出貨。

根據摩根大通預估，亞馬遜今、明年將分別貢獻緯穎6%、14%的收入，配合新訂單加入，使得緯穎的客戶趨向分散，又沒有華為合作影響，緯穎的表現有機會在美中貿易戰下展現韌性；並對緯穎今、明年預測的每股純益為31元和39元。

全球雲端伺服器四大咖，分別為臉書、微軟、亞馬遜與Google，緯穎拿下亞馬遜訂單之後，將成為支撐該公司營運的第三支腳，並將成為2020年業績主要成長的動能之一。

IDC統計2018年上半年，緯穎占有全球白牌（ODM Direct）伺服器市場約29.5%市占率，位居第二名，第一名是廣達集團，預估市占率約35%。

緯穎總經理洪麗甯。記者蕭君暉/攝影
緯穎總經理洪麗甯。記者蕭君暉/攝影
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