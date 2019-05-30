微星業績逐月上升 第3季將優於第2季

2019-05-30 20:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星總經理江勝昌今日表示，2019年5月業績將比4月好，6月業績會比5月好，第3季又比第2季好，目前已經在洽談9月返校潮的訂單，2019年電競筆電出貨量仍以兩位數成長為目標，毛利率努力提升到14%至15%。

微星今天在Computex 2019發表一系列電競筆電、液晶監視器、工作站等產品。江勝昌說，微星在高階電競筆電（1300至1600美元）市場居領導地位，目前積極進攻專業創作者電腦（Creator PC）市場，預估2019年創作者筆電占整體筆電產品將突破20%，是另一個成長引擎。

他表示，微星專攻電競筆電，但有為數不少的專業創作者，也購買微星的電競筆電，來做為專業的繪圖、動畫與設計使用，因此，微星為這些創作者，也提供專業筆電，Creator筆電目前占整體筆電的銷售達15至20%，2019年有機會突破20%大關。

根據輝達預估，創作者筆電數量達4,000萬台，英特爾預估更高達1.3億台，微星預估，100台電競筆電中，約有15%是創作者購買，微星透過這樣的方式，可以打入專業的商用市場。

他提到，儘管Creator的消費族群不像電競玩家那樣明顯，不過，像是在日本市場，微星此產品線銷售優異，主要是透過與學校產學合作，像電競一樣，許多學校現在增設電競系，有更多的學校有不同領域的設計系，透過產學合作，帶動其創作者筆電的銷售成績。

在主機板方面，他說，2019年以提升平均出貨單價為主，希望主機板今年營收能持平。至於液晶監視器，微星是全球成長率最高的品牌，賣的非常好，是三位數成長，其他周邊產品如電競椅子，也將擴大出貨其他國家。

在產能方面，他說，目前筆電多數在大陸做，在台灣小量生產線，未來可能擴張規模，主要是因應25%的關稅，北美占微星約25%營收，至於顯示卡全在台灣做，主機板小量在台灣做，單價低的產品，就在大陸生產。為因應可能的25%關稅，正在提前備庫存，約要備2.5至三個月。