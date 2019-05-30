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佳世達衝智慧工廠解決方案 將成自動化廠ABB夥伴

2019-05-30 13:18經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達（2352）拓展智慧工廠解決方案再創里程碑！全球機器人自動化大廠ABB今（30）日宣布，佳世達將成ABB在台灣第一家機器人領域的「AVP通路夥伴」，為客戶提供完整的機器人自動化系統設計服務，協助客戶導入高度靈活與生產彈性的智慧工廠解決方案。

佳世達指出，ABB（ABBN： SIX Swiss Ex）是全球電氣產品、機器人及運動控制、工業自動化、電網領域的技術領航者。

ABB「Authorized Value Provider」計畫，簡稱AVP計畫，是ABB為全球各類通路商所提出的三贏計畫。通路商如產品經銷商、技術經銷商、系統整合商、組盤商、OEM、服務供應商等，皆可參加。

佳世達積極布局「工業自動化」，將深耕電子行業的生產製造經驗，與機器人自動化先進科技結合，為用戶提供利用ABB機器人提高生產效能及行業競爭力的智慧製造解決方案。佳世達做為專業系統整合商，提供完整的機器人自動化系統設計服務，並協助用戶進行設備維修、汰換升級。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，佳世達以人機協作、少量多樣為目標，積極導入智慧工廠解決方案並推廣給客戶，很榮幸能成為ABB機器人及離散自動化事業部在台灣的第一家機器人AVP通路夥伴。藉由深化和ABB的合作關係，更即時快速地為客戶服務，共同推廣機器人自動化。

ABB機器人及離散自動化事業部副總經理蔡景淳表示，佳世達深耕電子產品的設計及代工，並對ABB機器人在智慧工廠的應用有豐富的經驗。成為ABB機器人「AVP通路夥伴」，實至名歸。

佳世達桃園龜山工廠持續推動轉型為「人機協作」、「少量多樣」的智慧工廠，目前已完成第三階段的「少量多樣」產線優化：客製化產品利潤相較具有量產規模的高出許多，訂單交期也加快，更能活絡資金流，即使中美貿易衝擊也不至受到影響。

佳世達自動化生產力也持續進化，佳世達表示，人機協作生產線從原來31位員工，已降到12位，多數製程由機器手臂取代；效益包括減少61%的線上人力、提升生產效益80%以上、生產坪效增加52%，投資效益兩年內即可回收。

佳世達成為ABB台灣第一家機器人AVP通路夥伴。圖／佳世達提供
佳世達成為ABB台灣第一家機器人AVP通路夥伴。圖／佳世達提供
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明基佳世達智慧工廠，實現人機協作少量多樣。圖／佳世達提供
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