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台東體操教父董恆毅指導訓練時重摔 不幸過世

價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到

Computex發威 法人喊買AMD概念股

2019-05-29 19:52經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

AMD（超微）在Computex大秀新一代產品，內外資最新報告同聲叫好，特別是超微產品的價格優勢和強大效能，被視為搶下市占關鍵，激勵29日祥碩（5269）、微星等概念股逆勢上漲，躍居盤面抗跌焦點。

今年Computex大放異彩，各品牌廠紛紛秀出筆電新品，帶動法人圈看好超微概念股外，也同步看好PC族群迎來旺季。彙整主要法人點名的焦點股，包括花旗看好微星、英業達、緯創；本土投顧點兵譜瑞、祥碩、信驊等，另半導體領導的台積電、聯發科，技術力也獲青睞。

花旗表示，超微此次秀出的四大新品各有看頭，除了代號Rome的EPYC系列處理器，全新NAVI架構的Radeon RX 5700顯卡，筆電用次世代Ryzen CPU，還有第三代Ryzen 7 3700X、3800X、Ryzen 9 9300X處理器，預計第3季起開賣。

其中Radeon RX 5000系列將是市場上首款7奈米消費級顯卡，據超微實測，效能優於NVIDIA（輝達）的RTX系列。Ryzen 3000系列與英特爾Core i7、i9產品相比，也展現相當或更好的效能；其定價在329〜499美元，並被花旗視為極具吸引力，因為比英特爾同級產品便宜15%〜58%，有望成熱銷關鍵。

富邦投顧認為，Rome可搭載新一代PCIe 4.0介面，單插槽比目前的平台浮點運算力提升一倍，將為超級運算和資料中心性能帶來突破。而從時程上，也能看出超微強烈企圖，包括Ryzen 3000系列的推出比預期時間早了一季，新發表的伺服器、顯示卡等全採用7奈米，更超車英特爾10奈米Ice Lake製程一年。

輝達則預計今年推出25款電競新品，營收目標上探150億美元；花旗認為，同為超微和輝達概念股的微星，表現可望逐季走升，預期第2季毛利率增至13.9%，全年平均有14.1%，對今、明年每股純益（EPS）預測為7.45元、9.49元。

本土大型投顧同步看好技嘉和微星，預計輝達本季庫存去化，下半年業績「有感」回升，高殖利率的主機板廠攻守兼備。

摩根大通則認為，祥碩除受惠超微採用新一代USB規格，中長期大陸半導體發展「去美化」，也有機會爭取到陸系客戶，轉而成為貿易戰受惠者。

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