聯發科5G系統單晶片 強調五個第一

2019-05-29 19:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



晶片大廠聯發科於今日宣布，將推出5G系統單晶片（SoC），這也是該公司產品將首度採用7奈米製程生產。此款5G 系統單晶片規劃第3季送樣，明年首季就可看到客戶端相關裝置量產。

聯發科喊出「5G領先 AI頂尖」的口號，值得注意的是，先前聯發科4G晶片P90是採用12奈米製程生產，配置AI引擎APU 2.0，而5G SoC除了採用更先進製程生產，AI引擎也升級為3.0版，等於約在半年之內，產品的AI功能就更為進化。

聯發科總經理陳冠州表示，該公司的5G SoC具備五個第一，首先是整合業界實測速度最快的Sub-6 GHz頻段數據機晶片，下行速率達4.2 Gbps。第二是業界首家採用最新Cortex-A77 CPU架構，另外也導入Mali-G77 GPU架構。再者，其APU開發已進展到3.0版，可以提供源源不絕的算力。最後，其5G SoC採用7奈米製程。他希望這五個第一，可提供用戶最好的技術與體驗。

不過聯發科今日並沒有展示5G SoC的樣品，也沒有透露命名與更多規格細節。

另外，在AI方面，陳冠州說，聯發科在AI，尤其是邊緣AI（Edge AI），也就是終端的人工智慧處理技術，已經投入很多年，在這幾年也獲得很多大廠肯定，如智慧音箱、智能電視、家用網路終端等，都取得市占第一的地位。AI無所不在，將會顛覆產品，創造更多不可能，很多以前無法想像的使用場景，都可能透過這樣的技術，在該公司的產品線實現。