不談華為影響 聯發科強調本季展望不變

2019-05-29 19:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



美中貿易戰持續延燒，而華為遭美方制裁，更是讓外界緊盯台灣相關供應鏈的動態。聯發科今日發表5G系統單晶片，不免仍被問到華為相關問題，不過聯發科財務長顧大為對此不願多加評論，只強調該公司第2季的展望並沒有改變。

對於華為相關議題的影響，顧大為說，該公司不會認定這對自家是機會或威脅，而是專注在產品與技術面，打造客戶需要的東西，不會聚焦於外部的消息。同時，客戶下單與出貨的情況都是機密，也無法評論單一客戶的情形。